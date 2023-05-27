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他在車站吵架「遭推下鐵軌」被列車輾亡　縫隙卡1腳懸掛月台

記者趙蔡州／綜合報導

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼亞波里斯（Minneapolis）近日發生一起死亡事故，一名41歲男子斯奈林（Reginald Eugene Snelling）在輕軌車站與人吵架，不料遭對方從月台推下鐵軌，被列車輾過當場慘死。

▲▼他在月台被「一擊墜軌」　列車立即輾壓奪命。（圖／翻攝自推特）

▲男子吵架被推下月台，遭輕軌列車輾斃。（圖／翻攝自推特）

根據CBS NEWS報導，斯奈林20日凌晨1點在明尼亞波里斯一處輕軌車站等車時，與2名男子發生激烈爭執，過程中他突然甩開眼前的男子，轉身朝向列車疑似要上車，不料此時對方突然推了他一下，導致他從車廂間的縫隙中跌入鐵軌。

曝光的監視器畫面可以看見，斯奈林被推下鐵軌後，隨即遭正在前進的列車輾壓拖行，最終只剩1隻腳掛在月台邊，剩餘身體、四肢全部被壓在車廂下。救難人員趕到時，發現斯奈林已經死亡，因此沒有送醫搶救。

▲▼他在月台被「一擊墜軌」　列車立即輾壓奪命。（圖／翻攝自推特）

▲斯奈林被列車輾壓後，只剩1隻腳掛在月台上。（圖／翻攝自推特）

另據KSTP-TV報導，2名跟斯奈林吵架的男子，分別是29歲羅傑斯（Daquan Stephens Rogers）、27布雷羅賓遜（Tejzawn Bray-Robinson），2人事發後都被警方逮捕，但不久後就被警方釋放，原因是檢方還未指控2人任何罪名。

亨內平縣 (Hennepin County) 檢察官辦公室表示，他們還沒有提出指控的原因是，正在等待遺體的相關驗屍報告，一旦收到驗屍報告很快就會有所行動。

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