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日媒專訪前英相特拉斯：自由世界須站台灣身後　訪台為展現團結

▲▼行政院長陳建仁17日接見英國前首相特拉斯(Liz Truss)下議員。（圖／行政院提供）

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）接受日媒訪問表示，自由世界須站台灣身後。（圖／行政院提供）

文／中央社

英國前首相特拉斯接受日本「產經新聞」訪問表示，她訪問台灣意圖展現團結，因為「我們正在目睹威權主義政權對於自由民主的威脅」，且俄羅斯侵略烏克蘭與中國威嚇台灣有共通點，必須記取教訓對台灣提供支援。

特拉斯（Liz Truss）16日至20日訪台，是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）在1992年與1996年訪台後，睽違27年再有英國前首相來台訪問。

特拉斯被問及訪台的意義時表示，她此行是為了展現與台灣民眾團結一致，以及對自由民主的支持。她說：「自由世界必須站在台灣身後，為台灣有能力可以自我捍衛提供必要幫助。」

她表示，「中國（在印度太平洋地區）的威脅程度升高，對台灣展現愈來愈具攻擊性的行動。台灣毫無疑問面臨來自中國的威脅。（若是台灣有事，）將對自由與民主主義傳遞非常駭人的訊息」。

特拉斯也表示，她訪問台灣期間與總統蔡英文對談，談到台灣過去10年驚人的經濟成長，認識到台灣是一個享有言論自由、企業自由的自由社會。

她說，這次訪問台灣，她與許多人談到中國對香港加強管控。她認為台灣人民理解言論自由的珍貴，並珍惜這份自由。

特拉斯表示，「雖然烏克蘭和台灣的情況存在許多差異，但我們在兩邊都目睹了威權主義政權對於自由民主的威脅。各界必須挺身而出，捍衛烏克蘭和台灣這些重要的民主社會」。

她表示，各界未能提早提供烏克蘭必要且充分的支援，因此必須從中記取教訓，盡可能對台灣提供幫助。

對於歐洲各國未來將如何與台灣強化關係，特拉斯表示，主要的自由主義國家必須與台灣強化經濟合作，而台灣能夠加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）相當重要。

她指出，台灣加入CPTPP，將能與日本等成員國強化經濟關係。而有了在經濟上飛躍性成長的台灣加入，也會為CPTPP帶來明確的經濟利益。為了與中國的巨大經濟圈構想「一帶一路」相抗衡，民主國家必須擴大CPTPP陣容。

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