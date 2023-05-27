帥男星被勒死！　屍體慘遭「塞進木箱」...埋地底下

▲巴西演員2月初被通報失蹤，經過4個多月的搜索，警方在里約熱內盧一棟建築物地下約1.9公尺處找到他的屍體。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

巴西一名44歲的帥氣演員失蹤4個多月，警方近日在里約熱內盧一棟建築物地下約1.9公尺處發現他的屍體，這名男星脖子纏繞一條鐵絲，顯示他是遭勒死後，才被塞入木箱埋在地底下，目前警方已鎖定一名不具名的男子。

根據《紐約郵報》等外媒報導，里約熱內盧警方22日在一棟民宅搜查，在這棟建物地下6.5英尺，約1.9公尺處挖出一個木箱，裡面證實就是失蹤4個月的44歲演員馬查多（JeffersonMachado）。

根據報導，馬查多在巴西電視劇「雷斯」（Reis）擔任主角，同時也從事布景製作和設計的工作，據他的73歲母親表示，馬查多在2月9日失蹤，最後一次和他通話是在1月29日，當時他透露因為有面試所以暫住在友人家中。

▲馬查多脖子纏繞一條鐵絲，顯示他是遭勒死後，才被塞入木箱埋在地底下。（圖／翻攝自推特）



馬查多之後傳簡訊給母親，表示手機掉入馬桶所以無法和她視訊通話，但死者母親內文有許多錯誤引發起疑。接著家人更發現，馬查多的雲端影片帳戶密碼被竄改，定位也停用。

經家屬報案後，警方在4個月後於里約熱內盧的民宅發現他的屍體，據了解，該木箱是馬查多的，原本放在他的家裡，不知何時被搬到這裡，由於馬查多死亡已多時，遺體早已腐爛，經過初步驗屍無法斷定他的死因，不過他的脖子上有一條鐵絲纏繞，不排除這就是造成他死亡的主因。

警方表示，這棟房子為一名女性所有，女屋主表示，是一名不具名的男子向她承租，據信這名男子認識馬查多，因為上個月馬查多似乎有進到這間房子。警方未公開租房者的姓名，目前將這名男子列為嫌疑人。

▲巴西演員2月初被通報失蹤，經過4個多月的搜索，警方在里約熱內盧一棟建築物地下約1.9公尺處找到他的屍體。（圖／翻攝自推特）

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