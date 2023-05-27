她報警：我生了孩子快來　警上門從壁櫥翻出「陳年3嬰骸」

▲婦人突報警，警上門從壁櫥挖出「陳年3嬰骸」。（示意圖，與本文無關／pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

日本大阪警方25日下午接獲一通報案電話，一名70多歲婦人稱生了孩子，希望警方能盡快到場。警方趕到後，在婦人住家的2樓壁櫥發現3個塑膠袋，裡面裝著3具嬰兒的骨骸，而婦人解釋孩子是她40、50多年前生下的，詳細案情待調查釐清。

綜合日媒報導，婦人居住在大阪大東市，她25日下午2點30分許打電話報警，告訴警方「我生了孩子」，希望警方趕快到場。員警趕到後，馬上進入婦人的住宅展開搜索，並在2樓和式房間的壁櫥內發現1個大型黑色塑膠袋，裡面包著3個較小的塑膠袋，小塑膠袋中裝著3具嬰兒的骨骸

婦人向警方表示，孩子是她40、50多年前生下的，不過當警方詢問孩子其他的訊息，她均語無倫次，無法表達清楚。法醫初步相驗3具嬰兒的遺體後，發現3嬰都是正常懷孕40周產下，但性別、死亡時間、死因已無法確定，沒有骨折跡象，也不清楚是在產後死亡還是死產。

警方調查，婦人目前已80多歲丈夫、2名50多歲子女一起生活，全案目前將朝屍體遺棄罪方向偵辦，後續除了會分別訊問婦女一家人外，也會對嬰兒的遺體進行DNA檢測。不過根據日本刑法規定，屍體遺棄罪追溯時效只有3年，一旦確定遺體死亡都超過3年以上，屆時恐怕無法起訴當事人。