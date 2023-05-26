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西班牙軍官痛哭「列隊敬禮」　送別烏克蘭士兵回鄉作戰

記者林彥臣／綜合報導

歐洲各國自去年俄烏開戰以來，就一直幫忙代訓烏軍部隊，其中也包括西班牙。近日在網路上瘋傳的一則影片顯示，好幾位西班牙軍官在送別結訓烏克蘭士兵時，忍不住情緒崩潰、痛哭流涕，隨後他們更列隊敬禮，目送烏軍車隊返回家鄉，迎戰入侵的俄軍。

▲▼西班牙軍官痛哭列隊敬禮，送別烏克蘭士兵回鄉作戰。（圖／翻攝自@visegrad24）

▲西班牙軍官痛哭列隊敬禮，送別烏克蘭士兵回鄉作戰。（圖／翻攝自@visegrad24）

根據《每日郵報》報導，今年4月初，一批200名烏克蘭平民結束了在托萊多步兵學院（Toledo's Infantry Academy）為期5周的基礎軍事訓練。

200名完訓的烏克蘭士兵，過去都是從全國各地招募的平民，平均年齡36歲，進行每周6天，每天10小時的高強度訓練，內容包括基本射擊、使用炸藥和急救技能等等。

結訓典禮上，西班牙教官勉勵學員，「從現在起，你們也是西班牙部隊大家庭的一分子，西班牙與烏克蘭緊密團結，你們的使命就是我們的使命，你們的任務是為和平而戰、為自由而戰、為國家而戰！」

教官說，「你們知道即將前往一個艱困的目的地，但那是你們的祖國，而看著這結訓證明，你們應該了解，你們的痛苦就是我們的痛苦。」

由西班牙代訓的烏克蘭士兵已達639人，預計今年底可達2000人。相關的軍事訓練，都是屬於歐盟軍援烏克蘭計畫（EUMAN UA）的一部分。

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