西班牙軍官痛哭「列隊敬禮」　送別烏克蘭士兵回鄉作戰

記者林彥臣/綜合報導

歐洲各國自去年俄烏開戰以來,就一直幫忙代訓烏軍部隊,其中也包括西班牙。近日在網路上瘋傳的一則影片顯示,好幾位西班牙軍官在送別結訓烏克蘭士兵時,忍不住情緒崩潰、痛哭流涕,隨後他們更列隊敬禮,目送烏軍車隊返回家鄉,迎戰入侵的俄軍。

▲西班牙軍官痛哭列隊敬禮,送別烏克蘭士兵回鄉作戰。(圖/翻攝自@visegrad24)



根據《每日郵報》報導,今年4月初,一批200名烏克蘭平民結束了在托萊多步兵學院(Toledo's Infantry Academy)為期5周的基礎軍事訓練。

200名完訓的烏克蘭士兵,過去都是從全國各地招募的平民,平均年齡36歲,進行每周6天,每天10小時的高強度訓練,內容包括基本射擊、使用炸藥和急救技能等等。

結訓典禮上,西班牙教官勉勵學員,「從現在起,你們也是西班牙部隊大家庭的一分子,西班牙與烏克蘭緊密團結,你們的使命就是我們的使命,你們的任務是為和平而戰、為自由而戰、為國家而戰!」

教官說,「你們知道即將前往一個艱困的目的地,但那是你們的祖國,而看著這結訓證明,你們應該了解,你們的痛苦就是我們的痛苦。」

由西班牙代訓的烏克蘭士兵已達639人,預計今年底可達2000人。相關的軍事訓練,都是屬於歐盟軍援烏克蘭計畫(EUMAN UA)的一部分。

Spanish soldiers cry as they say goodbye to the Ukrainian soldiers that they have been training over the past months in Spain.



Godspeed soldiers!



???????????????? pic.twitter.com/TIFhUi7af5