記者林彥臣/綜合報導

日本千葉縣東北部海域當地26日晚間7時03分發生規模6.2地震,震源深度50公里,位處千葉縣的東京迪士尼樂園,地震發生當下也立即發出警報,以廣播的方式通知遊客。遊客聽到廣播後,陸續安靜蹲下等候地震結束。

"Attention! Prepare for a strong earthquake!" - A video from a few minutes ago shows Tokyo Disneyland's earthquake warning system in action. pic.twitter.com/CzNoplZWUB