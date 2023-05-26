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台男在美轉機「行李傳出鳥叫聲」　偷藏29顆鸚鵡蛋恐吃20年牢飯

▲▼ 動物專家在佛州照顧黃頸亞馬遜鸚鵡（yellow naped Amazon）及紅額亞馬遜鸚鵡（red-lored Amazon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲動物專家照顧黃頸亞馬遜鸚鵡及紅額亞馬遜鸚鵡。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社邁阿密25日綜合外電報導

一名台灣男子日前因隨身行李傳出鳥叫聲而遭邁阿密機場人員攔檢，檢查發現他挾帶29顆未經申報的鸚鵡蛋。美聯社報導，台灣男子被控走私禽鳥進入美國，最高可判20年有期徒刑。

美聯社報導，根據在佛羅里達州邁阿密地區法院提出的刑事控告書，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）人員3月23日在邁阿密國際機場發現可疑現象，一名搭乘中美洲航空公司（TACA Airlines）392航班、剛從尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）抵達邁阿密機場的男子吳斯達（Szu Ta Wu，音譯），隨身行李竟傳來陣陣鳥叫聲。

吳男當時正準備在邁阿密轉機返回台灣。

海關人員在檢查站攔下吳男問話。佛羅里達國際大學（Florida International University）教授、「稀有物種保育基金會」（Rare Species Conservatory Foundation）主席雷羅（Paul Reillo）後來描述這件隨身行李，其實是一個「精密」的溫控冷卻器。

刑事控告書寫道，吳男將手伸進溫控冷卻器中，取出一個較小的袋子，並拿出一顆蛋給官員看。這名官員接著查看冷卻器內部，看見更多顆蛋，以及一隻剛破殼而出、還沒長出羽毛的雛鳥。

根據刑事控告書，吳男告訴官員一共有29顆蛋，且他並沒有運輸這批鳥的相關文件。

吳男遭到逮捕，隨後遭到走私禽鳥進入美國的罪名起訴。他於5月5日向法院認罪，判決將於8月1日出爐，最高面臨20年徒刑。

吳男透過翻譯告訴檢方，一名朋友付錢要他從台灣飛到尼加拉瓜領取這批鳥蛋。吳男並表示，他不知道這批鳥的種類。

▲▼ 動物專家在佛州照顧黃頸亞馬遜鸚鵡（yellow naped Amazon）及紅額亞馬遜鸚鵡（red-lored Amazon）。（圖／達志影像／美聯社）

佛羅里達國際大學法醫小組從蛋殼和夭折鳥兒的身上提取DNA樣本來判定這些鳥兒的品種，發現24隻倖存的鸚鵡來自8或9個巢窩，且包含了2個鳥種，分別為黃頸亞馬遜鸚鵡（yellow naped Amazon）和紅額亞馬遜鸚鵡（red-lored Amazon）。

雷羅指出，這兩個鳥種深受走私界和籠養業青睞，因為牠們外型亮眼且個性溫馴。

世界鳥類保護總會（BirdLife International）將黃頸亞馬遜鸚鵡列為「極危」（critically endangered）物種，野生數量約在1000至2500隻之間，紅額亞馬遜鸚鵡也被列為數量正在減少。

雷羅表示：「這類走私案絕大多數都以悲劇收場。這些雛鳥自他（吳男）從馬納瓜前往邁阿密的第一天就開始孵化的事實，說明了要是吳男一路抵達目的地台灣，最後幾乎不可能有任何鳥隻倖存，那是還要再飛24至36小時。」

他說：「鸚鵡的壽命很長，牠們是有血有肉的生物。牠們聰敏靈巧、高度社會化，值得擁有一線生機。」

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