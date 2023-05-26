公公直盯胸部喊「奶子好大」！　日本人妻痛訴：叫我直接給他看

▲日本一名人妻被同住的公公性騷擾。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

許多女性結婚後會選擇和公婆同住，但除了生活習慣要磨合外，還可能遇到更恐怖的事情。日本一名32歲人妻就控訴，公公曾藉著酒意對著她說「奶子好大！」還在陽台偷翻她的內衣、趁她洗澡時跑來浴室外，甚至還直接跟她說，「不然你的胸部可以直接給我看嗎？」

根據日本媒體FORZASTYLE報導，日本32歲人妻田上琴子（化名）透露，自己婚後和公婆一起同住，而他們的房子是兩棟相連，中間還有一個門作為通道。起初原本想將門上鎖，但孩子出生後為了方便互相照應，所以決定雙邊可以自由進出，沒想到卻是地獄的開始。

田上說，公公是老師，所以對他的印象非常好，為人很和善，沒想到某次在公婆家客廳喝酒後，公公卻藉著酒意對她說「琴子的奶子好大！」這也讓她嚇了一大跳，立刻躲回家中。結果公公卻更變本加厲，不但偷翻她曬在陽台的內衣，還趁著兒子上晚班不在家時，跑到浴室外偷看她洗澡。

最後田上忍無可忍，直接買了錄音筆準備和公公對質，沒想到攤牌後，公公卻一點也不害怕，甚至直接對她說，「不然你的胸部可以直接給我看嗎？」讓她感到無比噁心。

後來她先向婆婆坦承了這件事，沒想到婆婆卻說，她一點也不意外公公會做這些事，因為雖然公公在外為人師表，但私底下常出入風俗場所買春，自己都睜一隻眼閉一隻眼，沒想到這次卻對媳婦下手。

婆婆哭著向田上道歉後，公公果真後來有所收斂，田上也決定把這件事告訴老公，並明確表示若再發生就會離婚，而現在他們也將兩房中間的門重新上鎖，避免公公再度闖入。