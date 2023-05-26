「裸女」衝上台滿場跑！峇里島表演被亂入　她旅費花光失控

▲一名德籍女子亂入峇里島的印度教舞蹈表演。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

峇里島一座印度教寺廟正在進行傳統舞蹈表演，28歲德籍女遊客達莉亞（Darja Tuschinski）竟全身赤裸衝上台，一下子強行扳開鐵門佈景，一下子在神龕前跪拜，把現場觀眾都嚇壞了。根據當局說法，她可能是因為旅費花光、陷入抑鬱，才會做出失控行為，目前已經被拘留。

22日晚間8時左右，達莉亞脫個精光，闖入印度教寺廟「烏布水皇宮」（Saraswati Ubud Temple），並在表演場地到處走來走去，即使被勸阻也不理會，多次擾亂表演後，才被工作人員抓住，移交給警方。廟方已經向遊客道歉，並且執行一場儀式清除「不良能量」。

A video of a German woman nude dancing during a cultural performance in Saraswati Temple, Ubud, Gianyar, Bali, went viral.



The video, which was taken on Mon (5/22), shows Darja Tuschinski dancing without any clothes in the middle of the stage, among Balinese dancers. #SEAToday pic.twitter.com/kVTRgIyDtk — SEA Today News (@seatodaynews) May 25, 2023

《每日郵報》等外媒報導，當天稍早，達莉亞在售票口與工作人員發生衝突，她疑似被拒絕購票，卻仍推開對方，闖入會場。那場表演的門票是一張10萬印尼盾（約新台幣205元）。

警方發言人Stefanus Satake Bayu Setianto表示，達莉亞獨自住在旅館「烏布別墅」（Ubud Bungalow），經常被目擊在附近裸體行走，她的旅費已經花光了，似乎一直為錢所苦。

峇里島法律與人權辦公室主任Anggiat Napitupulu表示，達莉亞接受偵訊後，接受藥物及酒精檢測，目前已被送往醫院，進行身體與精神檢查。如果她被判定違反公然猥褻罪，可能面臨最高2年8個月的有期徒刑，「我們目前正在調查此案，我們對於這件事情的發生非常抱歉。」