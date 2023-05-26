英女王1983年訪美「曾遇暗殺威脅」　FBI檔案揭維安秘辛

▲1983年3月3日，時任美國總統雷根、已故英國女王伊莉莎白二世在舊金山金門公園（Golden Gate Park）笛洋美術館（M. H. de Young Museum）的國宴上舉杯敬酒。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）最新解密檔案揭露，已故英國女王伊莉莎白二世於1983年訪問加州時，曾經面臨暗殺危機。FBI擔心愛爾蘭共和軍（IRA）的威脅，在此趟國是訪問期間，竭盡全力確保女王的安全。

根據文件內容，1983年2月4日，一名舊金山員警造訪當地愛爾蘭酒吧，卻聽見一名男子揚言要替「在北愛爾蘭遭橡皮子彈打死」的女兒復仇，於是趕緊向當局提出警告。

檔案寫道，這名揚言男子計畫站在金門大橋上，趁女王搭乘的不列顛尼亞號（Royal Yacht Britannia）從下方駛過時，往下用力砸東西，或者趁女王前往優勝美地國家公園（Yosemite National Park）時，執行暗殺計畫。

▲1983年3月5日，女王參觀優勝美地國家公園。（圖／達志影像／美聯社）

為了應對威脅，美國特勤局計畫「在船艇靠近時，關閉金門大橋上的走道」。目前尚不清楚他們在優勝美地國家公園採取何種措施，但這項行程最終照常進行。此外，FBI也沒有公布嫌疑犯被逮捕的細節。

應美國媒體援引「資訊自由法」（Freedom of Information Act）所提出的要求，這份102頁的機密文件22日被公布在FBI資訊網站Vault。該機構也向NBC表示，除了本周釋出檔案以外，可能還有相關的「額外紀錄」，但目前沒有計畫中的解密時間表。

BBC指出，女王多次國是訪問都在與北愛爾蘭局勢緊張的期間進行，除了這次解密檔案提及的1983年美西之旅，還包括1976年在紐約市出席美國建國200周年紀念典禮，以及她因為熱愛賽馬而多次造訪肯塔基州。

1989年，女王訪問肯塔基州之前，一份FBI內部備忘錄寫道，「愛爾蘭共和軍針對英國王室構成威脅的可能性一直存在」，要求波士頓和紐約的幹員保持警惕，並立即向肯塔基州路易維爾（Louisville）同仁提供資訊。1991年，女王與時任美國總統小布希一同觀看巴爾的摩金鶯 （Orioles）棒球賽，FBI也警告特勤局，「愛爾蘭團體」計畫在體育館進行示威，甚至為此預訂大量看台區門票。