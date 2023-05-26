搶不到泰勒斯演場會門票！他改當保全「帶薪追星」　全場跟唱畫面曝

▲泰勒斯5月初在納什維爾開唱，搶不到票的粉絲佩里戈突發奇想改為應徵保全，幸運獲得在現場一睹偶像風采的機會。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）近來在北美巡迴演唱，吸引歌迷爭相購票，不過來自納什維爾（Nashville）的粉絲佩里戈（David Perrigo）因為搶不到票，竟出奇招改為應聘泰勒斯演唱會的保全，不止可以免費獲得現場聽偶像演唱的機會，還可以獲得薪水，讓他高興直呼「這是最好的工作」。

據CNN報導，佩里戈原是納什維爾的一名會計師，同時也是一名Swifties （泰勒斯粉絲）。在泰勒斯宣布今年5月6日至8日將到納什維爾開唱後，他便想盡各種辦法要到現場朝聖，可惜卻一票難求。

不過，失望的佩里戈靈機一動，立刻決定換個策略，改為應徵泰勒斯演唱會的保全，這樣他就可以進入場館一睹偶像風采，而他也確實獲得了這個機會，成功在演唱會期間站在距離泰勒斯只有一步之遙的舞台側邊，完整觀賞了整個演唱會。

佩里戈在演唱會中熱情跟唱的行為吸引了現場粉絲的注意，於是他們將這可愛的舉動拍下後上傳網路，才曝光了這名超級粉絲的完美計畫，也讓他迅速走紅。網友們紛紛表示，「看得出他絕對是個真愛粉」、「山不轉路轉，真的是計畫通耶」、「我參加過各種演唱會，他絕對是唱得最大聲的」。

對此，佩里戈在接受採訪時表示，他為自己想出了這項計畫感到十分驕傲，「這可能是我有史以來最好的工作」，但他也透露他「帶薪追星」的行為吸引了泰勒絲保鏢的注意，「保鏢曾訓斥我要我低調一點」。