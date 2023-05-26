一根菸破28年懸案！性侵慣犯假釋後性侵殺害16歲少女　重判45年

▲性侵慣犯假釋後性侵殺害16歲少女，28年懸案嫌犯落網。（圖／翻攝自Facebook／King County Sheriff`s Office）



實習記者任庭儀／編譯

1991年12月14日美國16歲女高中生亞伯勒（Sarah Yarborough）被發現陳屍校園，當時透過目擊者描述繪製嫌犯素描，可惜之後案情就陷入膠著。直到2019年警方鎖定有性犯罪前科的尼古拉斯（Patrick Leon Nicholas），採檢他丟棄的菸頭並提取DNA進行比對，才終於偵破這起28年懸案，他於25日被判45年徒刑。

綜合福斯新聞、《KIRO 7》報導，亞伯勒與隊友約好參加訓練比賽，但她提早1小時抵達學校，卻不幸在等待隊友期間遭到嫌犯毒手。當天2名12、13歲少年途經樹林，撞見一名男子鬼鬼祟祟走出來，並在不遠處發現亞伯勒遭勒斃的遺體。

▲16歲的亞伯勒獨自等待隊友時慘遭毒手。（圖／翻攝自Facebook／Justice for Sarah Yarborough）

警方透露，調查人員當時透過目擊者說法繪製嫌犯素描，也提取犯罪現場留下的嫌犯DNA，可惜多年來都沒有找到相匹配的DNA。直至2019年遺傳系譜學家透過家族DNA，找到位於華盛頓州金郡有性犯罪前科的一對兄弟，尼古拉斯的基因不知何故未納入資料庫中，讓警方更加確信就是他。

調查人員在一家購物中心外監視尼古拉斯，他抽了幾口菸並將菸頭和餐巾紙隨意丟棄，隨後檢方將這些物品送至實驗室，證實上面的DNA與犯罪現場亞伯勒衣服上採集的DNA一致，隨即將尼古拉斯逮捕歸案。

法官檢視尼古拉斯前科紀錄，考慮到他有多筆性犯罪紀錄，在未成年時就曾犯下性侵罪，又在假釋期間性侵勒死16歲少女，因此重判監禁548個月，也就是45年8個月。尼古拉斯當年犯案時僅27歲，時隔數十年如今已59歲，恐怕餘生都將在監獄裡度過。