男大生撞「1700萬限量賓利」不治　律師：家屬拋棄繼承就免賠車損

▲男大生「左轉衝向千萬賓利」傷重不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男大生22日騎機車在鼓山區路口左轉時，不慎與對向直行的白色賓利轎車發生碰撞，導致劉男傷重送醫，搶救3天後不治身亡，後續法律、賠償問題引發關注，目前車禍的肇事責任分攤仍有待釐清，但恐怕男大生的責任較大。律師表示，在刑事部分，賓利的李姓駕駛恐將難逃過失傷害致死刑責，民事部分，男大生的家屬如拋棄繼承，則不需負擔賓利的維修費用。

這起車禍造成賓利車頭凹陷，據了解，該輛賓利GT 4.0 V8新車要價1550萬起跳，車主加了一些配件以1700萬入手，維修費用恐怕超過200萬元。

▲男大生「左轉衝向千萬賓利」傷重不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，事故發生路口不需兩段式左轉，當時22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉駛向華榮路，不料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生頭部、身體多處受傷，送醫後不治，而賓利的李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

律師洪永志表示，依照道路交通安全規則第102條第1項第2款和第7款規定，轉彎車應讓直行車先行，因此男大生的肇責恐怕比較大，而賓利車主雖然可依照責任比例，向男學生求償車輛的損害賠償，但既使法院判准，男大生家屬如果選擇拋棄繼承或限定繼承，大學生的家人就不用再賠償相關的修車費用。