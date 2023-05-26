　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生撞「1700萬限量賓利」不治　律師：家屬拋棄繼承就免賠車損

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男大生「左轉衝向千萬賓利」傷重不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男大生22日騎機車在鼓山區路口左轉時，不慎與對向直行的白色賓利轎車發生碰撞，導致劉男傷重送醫，搶救3天後不治身亡，後續法律、賠償問題引發關注，目前車禍的肇事責任分攤仍有待釐清，但恐怕男大生的責任較大。律師表示，在刑事部分，賓利的李姓駕駛恐將難逃過失傷害致死刑責，民事部分，男大生的家屬如拋棄繼承，則不需負擔賓利的維修費用。

這起車禍造成賓利車頭凹陷，據了解，該輛賓利GT 4.0 V8新車要價1550萬起跳，車主加了一些配件以1700萬入手，維修費用恐怕超過200萬元。

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男大生「左轉衝向千萬賓利」傷重不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，事故發生路口不需兩段式左轉，當時22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉駛向華榮路，不料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生頭部、身體多處受傷，送醫後不治，而賓利的李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

律師洪永志表示，依照道路交通安全規則第102條第1項第2款和第7款規定，轉彎車應讓直行車先行，因此男大生的肇責恐怕比較大，而賓利車主雖然可依照責任比例，向男學生求償車輛的損害賠償，但既使法院判准，男大生家屬如果選擇拋棄繼承或限定繼承，大學生的家人就不用再賠償相關的修車費用。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Netflix霸榜電影　《人生大事》資深男星病逝
5億高中生之母「亂倫通姦」淪人球　2度遭註銷身分證
快訊／美國最新預測大轉彎！　瑪娃「回頭」朝台灣
「逃生門高空中彈開」影片曝！　乘客頭髮狂飛嚇瘋
LIVE／郭台銘錯在太相信！　黃光芹還原徵召無間道
快訊／客機「逃生門高空突打開」　部分乘客昏倒
快訊／風太強！飛行傘摔落民宅　1男1女送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帥氣刺青師騎車「不明原因自撞橋墩」搶救不治　詭異畫面曝

賴家人不忍了！千字文質疑賴母要2000萬、自願變人球　律師回應了

武崙國小14學童喝牛奶「腹痛反胃」　基隆市府立即採檢送驗

搖娃娃機偷千元商品...被求償2萬2　失主竟連出庭交通費也要討

因應強颱瑪娃颱風來襲　豐邑機構提「豐采520」3日防颱施工

5億高中生之母淪人球原因曝　2度遭註銷身分證…都是因為亂倫通姦

違停嚴重！門口機車1個月被撞4次　店家哀號：好好開車很難嗎？

花蓮毒蟲凶狠拒捕！擁槍彈衝撞偵防車　連撞2無辜車遭拖出上銬

駕駛「突然癱軟」車停在路中央！　警消救出2度昏迷...緊急送醫

台北港砂石車「衝破護欄」沉入護城河！剩車尾在水上　驚悚畫面曝光

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

帥氣刺青師騎車「不明原因自撞橋墩」搶救不治　詭異畫面曝

賴家人不忍了！千字文質疑賴母要2000萬、自願變人球　律師回應了

武崙國小14學童喝牛奶「腹痛反胃」　基隆市府立即採檢送驗

搖娃娃機偷千元商品...被求償2萬2　失主竟連出庭交通費也要討

因應強颱瑪娃颱風來襲　豐邑機構提「豐采520」3日防颱施工

5億高中生之母淪人球原因曝　2度遭註銷身分證…都是因為亂倫通姦

違停嚴重！門口機車1個月被撞4次　店家哀號：好好開車很難嗎？

花蓮毒蟲凶狠拒捕！擁槍彈衝撞偵防車　連撞2無辜車遭拖出上銬

駕駛「突然癱軟」車停在路中央！　警消救出2度昏迷...緊急送醫

台北港砂石車「衝破護欄」沉入護城河！剩車尾在水上　驚悚畫面曝光

「AI孫燕姿」涉侵權疑慮！　賴士葆提3建議：加速推動相關法案

名校光環一甲子不褪　四維國小周邊住宅保值性高

通訊廠商信時特價！iPhone 14省5千4、三星旗艦再降9千元

公司離家近　8:50打卡上班「主管提1過份要求」！她怒喊離職

旅遊業當面請命盼解除赴中「禁團令」！蔡總統：交通部正在討論

帥氣刺青師騎車「不明原因自撞橋墩」搶救不治　詭異畫面曝

玉山盃／180公分60公斤「像風箏」　邱子愷希望鍾亦恩再吃胖一點

男友租屋藏「滿滿女生用品」！她怒質問結局逆轉...網讚：超暖

國安局長蔡明彥出訪中南美洲　跟貝里斯、巴拉圭情報首長會晤

陸劇男神不忍了！　「15歲弟弟瘋傳出道」駁斥黑料：他還在上學

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

5億高中生墜樓　關鍵62分鐘藏2疑點

5億高中生墜亡！賴家子女2361字長文還原家族恩怨

獨／孩子玩受傷家長互嗆　他撂13黑衣人堵幼兒園

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

即／士林阿嬤闖紅燈去拜拜遭撞死

5億高中生之母3原因兩度返陸卡關

新店行政園區驚傳墜樓！　洽公民眾全身血「明顯死亡」

更多熱門

相關新聞

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

被稱為「最美魚販」的網紅劉心語，2019年間遭媒體報導疑似整形、到新加坡賣淫。劉女不滿，認為是鬧翻的前經紀人、AV導演圤智雨爆料，因此向他起訴求償並要求登報道歉。一審未判准，劉女上訴二審，高等法院24日駁回上訴，仍未判准。

男大生仿電影「灌精」　二審獲判緩刑

男大生仿電影「灌精」　二審獲判緩刑

小三OL外遇人夫　判賠30萬確定

小三OL外遇人夫　判賠30萬確定

小S免責確定　胖達人案判賠消基會342萬

小S免責確定　胖達人案判賠消基會342萬

首例！制震阻尼器2組變1組　建商廣告不實判賠逾千萬

首例！制震阻尼器2組變1組　建商廣告不實判賠逾千萬

關鍵字：

男大生千萬賓利不治家屬不用負擔修車賠償

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

快訊／全家開出2張千萬發票

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面