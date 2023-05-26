發財了！他在家喝咖啡後院突掉落「45億年隕石」...價值660萬

▲該隕石是從遙遠的木星，穿越了數百萬英里掉落在男子家院子。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

德國一位幸運屋主和女兒在自家後院，找到一顆有45億年歷史的3.6公斤隕石，價值17.5萬英鎊（約新台幣663萬元）。他透露，這塊隕石目前安全地保存在一個特殊的保管箱中。

據《鏡報》報導，47歲男子沙欣（Mahmut Sahin）上個月在他和女兒在家喝咖啡，突然聽到碰一聲巨響，一顆3.6公斤隕石掉到後花園，讓他們震驚不已。沙欣表示，起初他們以為花園裡的洞是煤氣洩漏或化學反應造成的，所以打電話給消防隊，他們沒想到是隕石。而當女兒想起隕石有磁性時，沙欣才意識到得到一筆天外之財，看到女兒拿2塊磁鐵吸隕石，居然黏在石頭上。

專家說，該隕石從遙遠的木星穿越了數百萬英里來到這。沙欣表示，現在他正在篩選來自世界各地報價，有幾份來自德國和美國，「目前最高價約為17.5萬英鎊（約新台幣663萬元），我們拭目以待，當然，對我們來說，讓其他人看到隕石也很重要，它可能會暫時待在博物館。」

研究人員喬納斯（Carsten Jonas）說，該隕石的年齡約為45億年，它在太空中的重量可能超過100公斤，「這是石勒蘇益格-荷爾斯泰因州有史以來的最大隕石。」這顆隕石的特別之處，在於它被的墜落過程被觀察到，而且掉在有人居住的地區。

據了解，德國航空航天中心專家受邀通過3D掃描評隕石，以便了解其運動和起源。沙欣透露，這塊隕石目前安全地保存在一個特殊的保管箱中，「我們愛上了這塊石頭。這就是為什麼我們想讓其他人可以訪問它。」

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