超級颱風瑪娃「威力持續增強」　CNN：朝台灣、菲律賓方向移動

▲菲律賓氣象局表示，瑪娃颱風正以每小時20公里的速度往西移動，預計將進一步增強。（圖／翻攝自菲律賓氣象局）

記者詹雅婷／綜合報導

超級颱風瑪娃挾帶強風暴雨侵襲關島導致災情，當地出現大範圍停電，部分地區供水中斷，所幸並無造成人員死亡或重傷。CNN報導，在瑪娃橫掃關島遠離當地之後，接下來將朝菲律賓北部、台灣的方向移動，菲律賓氣象局（PAGASA）26日表示，瑪娃正準備進入菲律賓天氣監測區域，威力增強中。

綜合CNN等報導，瑪娃颱風的威力吹走關島當地建築物屋頂，掀翻車輛、吹倒樹木、淹水，國際機場淹水，災區滿目瘡痍，出現大範圍停電，猶如電影龍捲風場景。這讓當地記者賴麗（Gina Reilly）直言，「我在這裡20年了，但這是我歷經過最強烈的一次（颱風）。」

如今當局正努力恢復供電，關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）25日宣布已度過這場風暴，「最糟糕的已經過去」，警報解除，但強風持續存在，民眾應留在家中直到狀況好轉。

▲▼瑪娃颱風侵襲關島造成災情。（圖／路透）

在瑪娃遠離關島之際，威力持續增強，如今已相當於5級大西洋颶風。接下來將繼續往西北西的方向移動，朝菲律賓北部及台灣前進，預計風暴將在12小時至24小時內增強，接著逐漸減弱。

菲律賓氣象局（PAGASA）26日表示，瑪娃颱風正以每小時20公里的速度往西移動，可能今晚或明晨進入菲律賓責任區（PAR），威力增強中。

總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）則說，政府正在為超級颱風可能造成的影響做準備。菲律賓武裝部隊（AFP）將動用1.2萬多名士兵，在預計受瑪娃颱風影響的區域協助人道援助與救災工作，空軍、海軍進入待命狀態，準備好進行運輸、疏散等行動，必要時將投入更多部隊。