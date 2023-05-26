玩「自由落體」安全帶沒上鎖！　澳12歲女童直接跳下摔斷腿

▲號稱「澳洲最高的自由落體」的遊樂設施Ｍega drop。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名12歲女童日前和朋友一起到遊樂園搭乘類似「大怒神」的自由落體遊樂設施，沒想到兩人的安全帶居然沒有上鎖，當座位開始上升時，女童太害怕到最高處會被甩出，所以決定從6公尺高的地方往下跳，結果造成腳踝骨折，而朋友則是緊緊抓住握把，直到操作員按下緊急停止按鈕，所幸兩人均無生命危險。

根據《衛報》、《每日郵報》報導，現年12歲的霍莉（Holly Brown）和她的朋友艾娃（Ava）13日到昆士蘭的Kilcoy嘉年華會遊玩，兩人決定一起搭乘號稱「澳洲最高自由落體」的遊樂設施Ｍega drop，它會從40公尺高空中，以時速210公里落下。

霍莉當時和艾娃一起坐上去，結果座位開始上升時，她們發現兩人的安全帶居然沒有上鎖，立刻大聲呼叫操作員，與此同時座位還在不斷上升。所以當操作員按下緊急停止鈕之前，害怕自己會被甩出去的霍莉，竟然直接從6至7公尺高的地方跳下來。

霍莉後來向媒體表示，自己似乎在半空中昏了過去，只記得醒來後全身劇痛，「我當時只想說，不是跳下去摔斷幾根骨頭，就是升到最高空死掉。」所幸緊急送醫後，霍莉只有右腳踝骨折，沒有生命危險。

但是霍莉跳下去後的巨大的撞擊聲，卻讓艾娃嚇壞了，她當時緊緊抓著安全桿不放也不敢往下看，而這時設施已緊急停止，霍莉的母親說，「艾娃以為霍利死了，她覺得從這麼高的地方跳下來不可能活著，所以困在10公尺高空的15分鐘，她不斷痛哭，這造成她很大的陰影。」