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俄戰術核武運往白俄羅斯　普丁心腹：俄烏戰爭可能持續數十年

▲▼長期為路透社提供新聞影像的烏克蘭攝影記者李文（Maksim Levin）在俄烏戰爭中拍下的照片。（圖／路透）

▲普丁心腹認為，俄烏戰爭將持續一段很長的時間，可能會是數十年。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯25日推進在白俄羅斯部署戰術核武器的計畫，白俄羅斯盧卡申科證實戰術核武器已在運送中，這也是1991年蘇聯解體以來，克宮首次在俄羅斯境外部署這類武器。另一方面，普丁心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，烏克蘭戰爭可能持續長達數十年，衝突、休戰持續上演。

路透報導，梅德韋傑夫是俄羅斯前總統，也是俄羅斯安全委員會副主席，經常發表強硬言論，還曾於今年1月宣稱若俄羅斯潰敗將引發核戰爭。

梅德韋傑夫出訪越南時提及，烏克蘭衝突戰事將持續很長一段時間，可能長達數十年，重申俄羅斯口中宣稱「烏克蘭是納粹國家」的說法，「只要有這樣一個政權存在，就會有3年休戰、2年衝突，所有的一切都將重演」。

在梅德韋傑夫發表上述言論之際，俄羅斯推進在白俄羅斯部署戰術核武器的計畫。盧卡申科表示，依據普丁簽署的命令，戰術核武器已在運送中，更稱這些武器可能已在白俄羅斯境內。但克里姆林宮尚未證實相關說法。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（前排中間）。（圖／CFP）

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與白俄羅斯防長在明斯克會面時稱，「西方陣營實際上正對我們的國家不宣而戰，正盡其所能延長、升級烏克蘭武裝衝突」。他也說，他在明斯克所簽署的這份文件，與在白俄羅斯存放戰術核武器的程序有關。

針對俄羅斯在白俄羅斯部署戰術核武一事，美方予以譴責。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，自從俄羅斯1年多前全面入侵烏克蘭以來，可見俄方做出不負責任的行為，這是最新一起例子。

米勒重申華府的警告，也就是在衝突中使用化學、生物或核武將面臨嚴重後果，不過未具體說明這些後果為何，「我們沒看到任何調整我們戰略核態勢的理由，也沒有任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武」。

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