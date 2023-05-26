收到匿名生日禮　她吃下當場「翻白眼猝死」！巧克力竟驗出老鼠藥

▲ 林達西收到神秘人士送的巧克力，未料竟被摻入老鼠藥。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西里約發生一起恐怖事件，一名女子在生日當天收到匿名人士送的鮮花和巧克力，開心吃下後卻不幸死亡，送驗後才發現巧克力被人摻入老鼠藥。調查發現，死者前男友的女友將她視為情敵，竟在巧克力中下毒將她殺害。

綜合《鏡報》及《每日星報》，54歲女子林達西（Lindaci Viegas Batista de Carvalho）20日生日當天接到電話通知她有快遞，當時十分疑惑，便請送貨員將包裹送到男友的店裡，但因為不知道寄件人是誰，一直不敢拆開來吃。

林達西後來詢問前夫是不是他送的，前夫也沒有否認，她才放心食用，未料馬上出現噁心、眼球上吊、手臂抽搐等症狀，送醫宣告不治。家屬提到，她吞下巧克力後很快就死亡，到院時已經斷氣，所幸她的兒子吃了一口後覺得不好吃，便吐了出來。

死者前夫後來坦承，當時稱禮物是自己送的只是在開玩笑。家屬也不認為她的前夫就是犯人，因為他們離婚後感情依然融洽，還透露林達西不久前曾在社群媒體上遭人威脅。

警方進一步調查發現，林達西和一名女子蘇珊娜（Susane Martins da Silva）都曾和名為馬力歐（Mario Sergio）的男子交往。馬力歐和林達西交往4年，接著和蘇珊娜分分合合2年，但蘇珊娜一直懷疑馬力歐和她交往期間曾劈腿林達西，先前就曾傳一張拿著手槍的自拍威脅她。

警方推測，蘇珊娜因對林達西感到嫉妒，才會計畫在她生日當天犯案，讓她吃下摻入老鼠藥的毒巧克力。而蘇珊娜25日落網供詞反覆，一度聲稱是受人強迫犯案，但並未否認罪行。