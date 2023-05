修女下葬4年「肉身不壞」彷彿睡著　她見遺容驚歎：上帝做的！

▲蘭開斯特修女遺體未腐爛,被形容是「密蘇里州的奇蹟」,吸引數百信徒朝聖。(圖/翻攝臉書,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國密蘇里州小鎮高爾(Gower)的蘭開斯特修女(Sister Wilhelmina Lancaster)逝世4年,遺體卻沒有任何明顯腐爛跡象。修道院院長絲內爾直言,「這感覺就像是上帝做的」,「現在我們需要希望。我們需要它。而我們的上帝知道這一點。她是希望、信念和信任的見證。」

18日,蘭開斯特修女的棺木按照慣例被挖出,準備移放至教堂祭壇下方,修道院院長絲內爾卻無意間從棺材裂縫瞥見「一隻穿著襪子且完好無損的腳,看起來就像我們埋葬她的時候一樣」。

接下來,修女們打開棺材,竟發現蘭開斯特修女的遺體幾乎沒有腐爛,儘管臉上堆積一些塵土,身上也長了一些黴菌,但是看起來就像睡著,下葬時的衣著與花束完好無損,「她的睫毛、頭髮、眉毛、鼻子和嘴唇都在,嘴巴幾乎快要微笑了。」

修道院估計,蘭開斯特修女約重90磅(約40.8公斤),在清洗過後開放瞻仰遺容至5月29日,之後會放入玻璃棺材裡保存。此事被信徒稱為「密蘇里州的奇蹟」,已經吸引數百人前往朝聖。

《紐約郵報》報導,蘭開斯特出生在聖路易斯郡的一個天主教家庭,9歲第一次領聖餐時宣稱看見耶穌,13歲時決定成為修女,並於高中畢業後如願進入修道院。她非常熱愛傳統拉丁彌撒,一生奉獻宗教志業,70歲那一年創立「使徒女王瑪麗本篤修女會」(Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles),2019年5月以95歲高齡去世。