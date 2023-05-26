日本人不愛出國卻擠爆「台灣祭」！　現場吉祥物照曝光網笑噴

▲原PO去參加日本的台灣祭。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社二館】●）



記者朱祖儀／綜合報導

台灣邊境解封後不少外國觀光客來台，日本旅客人數卻大不如前，許多人分析應該是日幣貶值所致。不過近日有網友去東京舉辦的「台灣祭」，發現現場人山人海，不僅能吃到各類台灣美食，還能看到熟悉的吉祥物，宛如到了台灣旅遊，照片曝光讓許多人都笑翻。

「來日本參加台灣祭！」原PO在臉書「爆廢公社二館」發文表示，最近到日本東京參加台灣祭，只見現場有許多攤商販賣台灣特色小吃，還擺放台灣夜市經常能看到的鐵桌，供民眾坐下來吃飯休息，上方還掛了滿滿的燈籠，飄出濃濃台灣味。果然有許多日本人被吸引前去光顧，滿滿人潮擠爆活動現場。

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不過除了美食之外，最吸睛的還有熟悉的吉祥物們，包括台北市知名地標「歪腰郵筒」，還有台南觀光大使「魚頭君」，讓人看了忍不住笑出來。不過可愛吉祥物在日本也很受歡迎，還能看到有日本人拿出手機拍照。

▲▼現場還有熟悉的吉祥物。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社二館】●）



文章曝光後，網友紛紛留言笑說，「台灣人去日本參加台灣祭，說不出來的奇妙感覺」、「人也太多」、「出口轉內銷」、「魚頭君欸，笑死」、「沒想到還有郵筒出場的份」、「參加完，回台灣還可以參加一次日本祭」、「燈籠也是我們台灣過去的」、「台灣有日本祭，日本有台灣祭，不想去日本就去台灣的日本祭，想去台灣祭的台灣人就可以去日本參觀他們的台灣祭」。

日本「台灣祭」今年4月15日至5月28日在東京晴空塔舉行，活動規劃為2部分，前半段以北部及中部夜市美食為主，後半段則換南部美食上陣，不僅讓日本人不用出國就能品嘗台灣美味，在日本出差或遊學的台灣人也可以一解相思之苦。