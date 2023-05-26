公司錄取8新人！一個月後結局超慘　「半數都辭職」全因1問題

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

公司徵才會公布工作內容和員工福利等，但如果徵才資訊和實際內容不符，恐怕無法讓人長久待下去。日本一間公司先前擴大徵才，用了1年時間成功找到8位優秀人才，沒想到1個月後就有超過半數的人辭職。之後調查才發現，他們都認為實際工作和面試時說的不一樣，才會選擇離開。

據日媒「東洋經濟Online」報導，該間公司每年都只應徵2-3位新進員工，但某次在社長的命令下，用了比以往多5倍的招聘成本以及1年準備來擴大徵才，果然順利招到8名新人。社長得知後很開心，還和這8人一起聚餐，且自豪說「他們都很優秀，過去1年很值得」。

不料一個月後卻有一半的人提出離職，剩下的人之中，也有2人有離職念頭，社長得知後相當憤怒，要求徹查徵才失敗的原因。後來才知道，4名離職者都認為，在面試時對於工作有太大的期待，但實際入職後發現和想像的完全不一樣，「沒有工作的動力」，才會決定離職。

報導指出，很多公司都會用誇大的言詞來吸引求職者，這是很常見的狀況，不過真實情況卻讓許多新進員工失望，「工作滿意度」很低，即使工作內容不難，但常常被派去做雜務，不符合原本的期待，就可能讓員工產生離職念頭。

如果想要避免這種狀況，可以在新人訓練時，教導「Must（需要做）」、「Can（能做到）」和「Will（想要做）」的概念，告訴員工要先從「需要做」的事情做起，慢慢累積實力，再開始做「能做到」的事物，最後變得更專業後，才做「想要做」的工作，就比較不會讓員工對於預期的狀況有失落感。