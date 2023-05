俄稱擊退攻擊　烏克蘭曝「無人快艇高速襲俄艦」畫面打臉！

▲ 左為俄國公布疑似擊沉快艇畫面,右為烏國公布快艇衝向俄艦畫面。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯偵察船「伊凡赫斯號」(Ivan Khurs)24日遭烏克蘭襲擊,莫斯科聲稱成功擊退,烏方隔天卻公布一段影片,顯示烏方無人快艇撞上伊凡赫斯號前的畫面,似乎打臉俄方說法。

根據CNN,俄羅斯24日承認遇襲,但聲稱所有無人艦艇都未擊中伊凡赫斯號。國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)當時指出,「烏克蘭武裝部隊今天上午5時30分企圖以3艘無人快艇,襲擊黑海艦隊的伊凡赫斯號,但沒有成功。」

科納申科夫聲稱,一艘俄羅斯軍艦配備的標準火力在博斯普魯斯海峽(Bosphoru)東北方140公里處摧毀敵方所有船隻,而伊凡赫斯號將繼續履行其任務。俄國國防部還公布一段疑似無人快艇被砲火擊中,竄出火光爆炸的影片。

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh