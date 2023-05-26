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俄稱擊退攻擊　烏克蘭曝「無人快艇高速襲俄艦」畫面打臉！

▲▼ 俄羅斯偵察船「伊凡赫斯號」（Ivan Khurs）遇襲，俄烏雙方各執一詞。（圖／翻攝自推特）

▲ 左為俄國公布疑似擊沉快艇畫面，右為烏國公布快艇衝向俄艦畫面。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯偵察船「伊凡赫斯號」（Ivan Khurs）24日遭烏克蘭襲擊，莫斯科聲稱成功擊退，烏方隔天卻公布一段影片，顯示烏方無人快艇撞上伊凡赫斯號前的畫面，似乎打臉俄方說法。

根據CNN，俄羅斯24日承認遇襲，但聲稱所有無人艦艇都未擊中伊凡赫斯號。國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）當時指出，「烏克蘭武裝部隊今天上午5時30分企圖以3艘無人快艇，襲擊黑海艦隊的伊凡赫斯號，但沒有成功。」

科納申科夫聲稱，一艘俄羅斯軍艦配備的標準火力在博斯普魯斯海峽（Bosphoru）東北方140公里處摧毀敵方所有船隻，而伊凡赫斯號將繼續履行其任務。俄國國防部還公布一段疑似無人快艇被砲火擊中，竄出火光爆炸的影片。

然而，烏克蘭國防部25日釋出一段15秒畫面，攝影機安裝在一艘無人快艇上，顯示這艘船高速接近一艘更大的船。CNN分析指出，這艘大船很可能就是伊凡赫斯號，且無人快艇的前端也與俄方公布的影片相似，但畫面就停在小船撞上大船前一刻。

烏國國防部還發文嘲諷，「當俄羅斯偵察船『伊凡赫斯號』遇上一艘烏克蘭無人船，果真是天作之合！」似乎打臉俄方說法。不過目前不清楚2艘船後續情形及伊凡赫斯號可能的受損程度，烏方消息人士尚未針對此事作出回應。

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