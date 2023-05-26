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長野小鎮議長兒自曝：因為我想殺！　刺殺1女「又朝警開槍」釀4死

▲▼日本長野縣殺警案兇手青木政憲遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本長野縣殺警案兇手青木政憲（後座窗邊）遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本長野縣中野市25日發生槍殺和凶殺案，而嫌犯確認是現年31歲的青木政憲，而他的父親是當地市議會議長。他25日下午先持刀朝一名66歲女性猛刺兩刀致死，當目擊者問他為何這樣做時，他竟冷血回答，「我殺她是因為我想殺。」

根據NHK報導，中野市江部警方25日下午4時30分左右接獲通報，有一名男子刺傷了一名女性，沒想到當警方抵達現場後，兇手又立刻持獵槍朝警車開槍，導致車上現年46歲的玉井良樹警部補與61歲的池內卓夫巡查部長身亡。

目前青木政憲的行兇動機仍待確認，而日本內閣「國家公安委員長」谷公一表示，青木政憲是從長野縣公安委員會獲得獵槍和氣槍的持有許可，目前仍在確認持槍許可程序是否有問題。

目擊行刺現場的72歲居民表示，當時他和妻子正在田裡工作，結果聽到一名女子邊跑邊大喊，「大叔！快救救我！」而穿著迷彩服、墨鏡和口罩的青木政憲正在身後狂追，手上還拿著一把數十公分的長刀，當青木政憲追上女子後，就持刀朝她的背刺了一刀，對方翻仰過來後，又朝她的胸口刺一刀。

▲▼日本長野縣殺警案兇手青木政憲遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲青木政憲行兇後躲藏在家中。（圖／達志影像／美聯社）

警方證實，遭刺殺的女子是現年66歲的村上幸枝，是在住家附近遇害。目擊的72歲居民說，當時他大喊為何要這樣做，沒想到青木政憲卻回，「我殺她是因為我想殺。」講完後便離開現場。

當警方趕到現場後，青木政憲居然拿著一把獵槍回來，並朝著警車駕駛座猛開2槍，當他確認警車內沒有動靜後，就立刻逃離。

青木政憲犯案後躲藏在父親家中，當時父母與另外兩名親屬也都被困在家中，他的母親於當地時間25日晚間8時35分逃出，另一名女子則在26日凌晨0點10分許逃出。警方最後於今晨4時37分將其逮捕，但警方也在其家中發現另一名高齡女性死亡，身分仍待確認。

青木政憲是中野市議會議長57歲青木正道的長子，家族世代在當地經營果園，同時成立現代化的公司進行多元化經營，還在輕井澤開設水果冰淇淋店，相當受到當地農民支持。目前青木正道平安逃離，也正在接受調查當中。

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