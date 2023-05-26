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公司執行長竟是「爸爸私生子」　OL慘遭設計解僱結局大翻轉

公司執行長竟是「爸爸私生子」　OL慘遭設計解雇…結局大反轉

▲國外一名女子發現，公司的執行長竟是爸爸的私生子。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

晴天霹靂的真相！國外一名女子透過DNA鑑定，發現她的老闆竟是爸爸的私生子，而對方在知道族譜後，試圖將她開除，結局曝光。

原PO在《Reddit》討論區提到，她和執行長是透過工作認識，並猜測爸爸也不知道自己還有一個孩子，比對時間線和基因都吻合，因此很震驚執行長是「同父異母的兄弟姊妹」。大約一周後，人力資源部告知全部員工都要接受進修培訓，規定「如果和上司或管理人員的基因家族關係，或是婚姻關係，在工作期間被發現，員工無權享有特權」。

原PO得知公司其他部門沒有收到通知，所以相信是專門為她開設的，經理凱蒂後來親自詢問：「妳對這項政策有疑問嗎？」她好奇為何其他人沒一起討論，而且其他部門也不用培訓，但經理含糊其辭、意有所指，讓她覺得一切就是針對自己來的。

凱蒂這才解釋，本來想當作什麼事都沒有，但不確定原PO是否有和爸爸交談，卻注意到她的工作文件被刪除，懷疑有人試圖破壞，為了印證猜測，她將資料備份，結果該項目隨後真的被刪除了，「我放在工作的任何文件，都會在幾個小時內被刪除，包括和客戶、團隊成員的任何通訊」，認為有人透過遠端操控。

公司執行長竟是「爸爸私生子」　OL慘遭設計解雇…結局大反轉

▲原PO最後遭到資遣。（示意圖／翻攝自pexels）

當事情發生時，執行長的媽媽也知道了真相，正試圖和原PO爸爸取得聯繫，解釋為何要保密，原來是因為爸爸曾捐精，給一對沒有孩子的夫婦。萬萬沒想到，當她下次到公司上班，一進門就被當場解僱，「保全在我的朋友和同事面前把我趕出去」，副總裁得知後感到驚訝，將她和執行長停職，等待調查結果出爐。

原PO被留職停薪，過了一個禮拜後，執行長沒有回來，而她在道歉後重新得到工作機會，但最後選擇不回去，打算休息一段時間，「我接受了一份慷慨的資遣費，至少他們試圖做對的事」。

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