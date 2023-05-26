長野殺警案！「議長兒」持霰彈槍殺4人　凌晨落網

記者葉國吏／綜合報導

日本長野縣中野市周四（25日）下午發生的刀襲槍擊，疑犯在周五凌晨落網，事件共造成4人死亡。疑兇據傳是市議會議長的兒子，他在當地周五（26日）凌晨2時左右，從藏身與警方對峙的市議會議長寓所步出屋外，凌晨4時半，警方將他拘捕，詳細犯案經過待進一步調查。

▲日本長野一名男子持槍殺人。（圖／達志影像／美聯社）



據日媒《NHK》、《長野放送》報導，男子25日下午4時許先持刀刺傷一名女子，並在看到警方到場時以霰彈槍反擊，開槍打中2名員警，前後導致4人受傷。其中，中野警察局的員警46歲玉井義樹、61歲池內卓夫，以及一名年約40歲的女子等3人送醫後皆不治，另名傷患處於警方救援不到的地方，情況未知。

▲警方跟兇嫌仍在對峙。（圖／達志影像／美聯社）



警方表示，疑兇藏身的住宅是當地市議會議長青木正道的寓所，而到晚上8時前後，該寓所先後兩次傳出槍聲，至8時半左右，議長的妻子從住宅逃出，並向警方表示，在住宅內被警方包圍的是她的兒子，警方正進行確認；到周五（26日）凌晨零時10分左右，住宅內的另一名女性逃出，兩名女子目前受到警方保護，議長亦安全。

在疑兇落網後，警方證實另有一名被兇徒襲擊受傷的高齡女性死亡。警方初時表示這名傷者是一名男性，由於疑兇持槍和現場傳出聲槍聲而未能將其送院救治。警方一度呼籲現場半徑300米範圍內的居民疏散到一間中學暫避，事件平息後已將避難區域解除。