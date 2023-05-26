日本霰彈槍男殺2警1女躲議長家！2女接連逃出　凶嫌疑是議長兒子

▲日本長野縣持槍殺人的男子，疑似是中野市議會議長青木正道的兒子。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本長野縣中野市25日發生槍殺事件，一名頭戴迷彩帽、墨鏡及面具的男子，手持刀、霰彈槍射殺3人，隨後躲進中野市議會議長青木正道的住處。事後，有兩名女子先後逃出，其中一人坦言，躲在屋內的是她兒子，因此警方暫時認定兇嫌是青木正道的兒子。

據日媒《NHK》、《長野放送》報導，男子25日下午4時許先持刀刺傷一名女子，並在看到警方到場時以霰彈槍反擊，開槍打中2名員警，前後導致4人受傷。其中，中野警察局的員警46歲玉井義樹、61歲池內卓夫，以及一名年約40歲的女子等3人送醫後皆不治，另名傷患處於警方救援不到的地方，情況未知。

▲警方跟兇嫌仍在對峙。（圖／達志影像／美聯社）



男子犯案後躲藏在中野市議會議長青木正道的住處，一名女子於25日晚間8時35分（台灣時間晚間9時35分）逃出，聲稱「躲在裡面的是我兒子」，又於26日凌晨0點10分許（台灣時間晚間26日23時10分）另一名女子逃出，共兩名女子正接受警方調查。

報導指出，議長青木正道目前確認平安無事，同樣在接受警方調查。另外，根據女子的說法，警方初步判定兇嫌是青木正道的兒子，截至26日凌晨2時（台灣時間晚間26日2時）兇嫌及警方仍處於膠著狀態。