俄羅斯IL-20偵察機現蹤外海　日本戰鬥機緊急升空因應

▲俄羅斯偵察機現蹤外海，日本戰鬥機緊急升空因應。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本防衛省指出，今天在日本外海的太平洋和日本海上空偵測到俄羅斯「情蒐」飛機後，噴射戰鬥機緊急升空因應。

路透社引述防衛省指出，偵測到一架俄羅斯伊留申-20偵察機（IL-20）在鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）和太平洋間來回飛行，另一架伊留申-20偵察機朝佐渡島（Sado Island）附近海域飛行後轉向大陸。

防衛省統合幕僚監部在聲明中指出：「航空自衛隊北部航空方面隊和其他部隊的戰鬥機緊急升空回應。」

目前沒有這起事件的進一步資訊。日本日前曾接待出席七大工業國集團（G7）廣島高峰會的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，日本加入西方盟國制裁莫斯科的行列，並對俄方構成的威脅提出警告。

日本安全文件曾經認為應該與俄羅斯加強關係與合作，但是最新版本文件則警告，俄羅斯在亞洲的軍事部署以及俄國與中國的合作形成「重大的安全顧慮」。

去年5月中俄軍機曾經聯合飛行日本周邊上空，時間正是美國主導的四方安全對話（Quad）在東京舉行之後。

俄羅斯國防部3月下旬宣布在日本海訓練的俄軍艦艇試射兩枚蚊式巡弋飛彈（Moskit），成功命中約百公里外目標，並公開試射影像。

俄羅斯視日本為「敵對」國家，歐洲聯盟各國、美國及包括英國和澳洲等華府盟友也都被莫斯科視為敵國。