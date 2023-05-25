快訊／日本霰彈槍男殺3人躲議長家　1女逃出：裡面還有人

▲日本長野縣一名男子持槍殺人，並躲到中野市議會議長青木正道的住處內。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本長野縣中野市有一名頭戴迷彩帽、墨鏡及面具的男子，手持刀、霰彈槍射殺4人，其中3人確定死亡，另一人尚未知情況。事後，男子躲藏在中野市議會議長青木正道的住處與警方對峙，有一名女子晚間逃出後，透露屋內還有其他人。

據日媒《長野放送》報導，警方指出，一名女子25日晚間8時35分（台灣時間晚間9時35分）從議長住處逃出後被警方救援，身上沒有外傷。女子表示，屋內還有其他人。

警方已將當地居民疏散至附近一所國中內，初估人數至少50人。

▲一名女子成功脫逃，透露屋內還有其他人。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，該名男子25日下午4時許先持刀刺傷一名女子，並在看到警方到場時以霰彈槍反擊，開槍打中2名員警、2名男女受傷，共4人受傷。後續男子逃進中野市議會議長青木正道的住處，與警方展開對峙。青木正道的同事打電話聯繫，但未獲回應。

死傷部分，中野警察局的員警46歲玉井義樹、61歲池內卓夫，以及一名年約40歲的女子等3人送醫後皆不治。此外，傳有1人因來不及救援而被留在原地，警方尚無法靠近。