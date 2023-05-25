俄羅斯關閉「瑞典駐俄總領事館」　驅逐5名外交官

▲俄羅斯驅逐5名瑞典外交官。（圖／CFP）

文／中央社

莫斯科當局25日宣布，將驅逐5名瑞典外交官，並關閉瑞典駐聖彼得堡（Saint Petersburg）總領事館和俄羅斯駐哥特堡（Gothenburg）總領事館。

法新社報導，俄羅斯外交部表示已召見瑞典駐俄大使瑪德（Malena Mard），告知莫斯科對瑞典「對抗舉動」所實施的報復性措施。

俄國外交部表示：「決定將這5位瑞典外交官列為不受歡迎人物。」

在此之前，瑞典於4月底宣布驅逐5名俄國外交官，因為他們「從事與外交身分不符的活動」。

俄國表示驅逐令是「公開的敵對行動」，指控瑞典當局進行「恐俄運動」。

俄國外交部在聲明中指出，俄羅斯駐哥特堡總領事館會在9月1日關閉，而瑞典駐聖彼得堡總領事館也須在此期限內停止運作。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）表示，對於俄國的決定感到「非常遺憾」。他在一份聲明中表示：「俄羅斯決定驅逐在維也納公約（Vienna Convention）框架下行動、並在俄國進行常規外交活動的瑞典外交官。」

比爾史特龍也對瑞典駐聖彼得堡總領事館的關閉深表遺憾，稱瑞典總領事館為「俄國與瑞典雙方民間合作的驅動力」。

比爾史特龍表示：「今天的決定進一步證實俄國的負面政治發展，和它在國際的孤立。」

在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）於2022年2月派遣軍隊進入烏克蘭、西方對莫斯科當局實施空前的制裁後，俄國與西方國家間的關係面臨前所未有的壓力。