傳俄軍「風暴部隊」集體投降　突擊排長嗆普丁：把我們當肉屑

▲網傳俄軍「風暴部隊」集體向烏克蘭投降。(圖/翻攝自推特)



記者王致凱/綜合報導

烏俄戰爭開打超過一年,近日網傳一支俄軍「風暴部隊」集體向烏克蘭投降。根據網傳消息,這支部隊隸屬「第110獨立摩托化步槍團」,該部隊排長率領其他成員拍片,指責俄國總統普丁為了滿足自己的野心,而將他們送到前線充當砲灰,如同待宰的魚肉。

推特上近日流傳一支影片,影片中有多名俄軍官兵出鏡。據悉,該影片是由俄軍第110獨立摩托化步槍團第一突擊排排長謝爾蓋維奇(Makarov Oleg Sergeevich)、第二突擊排排長亞歷山德羅維奇(Chausov Pavel Aleksandrovich)和第三突擊排排長愛德華多維奇(Makhmutov Vadim Eduardovich)等3名軍官,率領25名士兵向烏軍投降後拍攝。

影片中,他們向莫斯科當局喊話說,「我們想像普丁和國防部長紹伊古呼籲,他們每次都將我們當作肉塊一樣丟到前線送死,俄國國防部或頓涅茨克政府都沒有提供承諾中的支持,我們拿到的武器是80年代的老機槍,且彈藥嚴重不足,軍事裝備短缺,由於缺乏上級裝備上和心理上的支持,我們害怕上前線」。

風暴部隊還向莫斯科高層質問說,「為什麼要派我們上戰場,彷彿我們是沒用的肉屑一樣毀了我們,風暴部隊已經有200人陣亡,還有300人負傷,我們卻無法將同袍救回來,所以我們決定投降。」

這段影片於23日被上傳到推特,引發國外網友熱議。有網友留言說,「他們是比較聰明的一群」、「對他們來說是正確的決定」。不過,目前烏克蘭媒體和俄羅斯媒體都還未能證實此事。

Assault Squad "Storm".

110th separate motorized rifle brigade of the RF Armed Forces.

Prisoners of war.



1) Captain Makarov Oleg Sergeevich

09/27/1978,

Yekaterinburg city,

Commander of the 1st Assault Platoon



2) Junior Lieutenant Chausov Pavel Aleksandrovich,

02/28/1981,… pic.twitter.com/j9Lmpd2mSC