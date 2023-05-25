快訊／日持刀男「拿霰彈槍」隨機街殺　1女2警共3人死亡

▲日本長野中野市發生槍擊，目前已有1女2警死亡。（圖／翻攝自twitter）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本長野縣中野市有一名男子持霰彈槍射傷4人，目前仍在逃，疑似躲在民宅中，持續開槍與警方對峙，當地警方透過防災無線廣播呼籲民眾切勿外出。其中，被男子以刀、槍傷害的4人中，有1名女子及2名警察急救後不治。

綜合日媒《NHK》、《TBS》報導，該名男子25日下午4時許先持刀刺傷一名女子，並在看到警方到場時以霰彈槍反擊，開槍打中2名員警、2名男女，後續被警方困在一棟建築物內，不清楚是否有挾持人質。

警方表示，受傷的兩名員警、一名女子送醫後不治，確定3人因這場案件死亡，但仍有一名因槍擊受傷的男子來不及救援而被留在原地。另外，男子的特徵為頭戴迷彩帽、墨鏡及面具，呼籲住在附近的民眾注意安全。

一名住在案發現場附近的男子表示，他下午4時許正在田裡工作，當時一名女子跑過來大喊「叔叔救我！」。該名女子稱，有一名身穿迷彩服、手持大刀的男子從她身後突然以刀攻擊。

目擊男子立刻電話報案求救，附近鄰居也馬上幫受傷女子做心肺復甦術（CPR），同時還是聽到男子不斷開槍的聲音。報導指出，警方表示，台灣時間25日晚間7時10分仍有聽到疑似男子開槍的聲音。