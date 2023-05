小野牛「被遊客亂摸」遭同類排擠　黃石公園無奈安樂死

▲一名男子在美國黃石國家公園抱起一隻北美野牛寶寶,導致這隻野牛寶寶遭同類排擠,園方不得不將牠撲殺。圖為黃石公園美洲野牛群。(圖/翻攝自Facebook/YellowstoneNPS)



文/中央社

一名男子在美國黃石國家公園(YellowStone National Park)抱起一隻北美野牛寶寶,導致這隻野牛寶寶遭同類排擠,園方不得不將牠撲殺,以免日後危及遊客。

美聯社報導,對於野牛寶寶安樂死的決定,園方有話要說。他們今天在社群網站推特(Twitter)發文說:「做出這個選擇並不是因為我們怠惰、不關心或不了解野牛生態。做出這個選擇是因為園方在維護自然過程。」

根據聲明內容,園方在處理這頭野牛寶寶的選項上很有限。聲明指出,北美野牛在送往園外保育畜牧群之前必須先行隔離。而遭同類排擠、無法照顧自己的野牛寶寶並非進行隔離的理想對象。

園方在新聞稿中表示,這隻野牛寶寶20日隨牛群跨越園區北部的拉馬爾河(Lamar River)時與母親走散,一名身分不明的男子接著動手,把掙扎著過河的野牛寶寶推上岸至公路上。

人類與野生動物寶寶的互動可以導致牠們遭同類排擠。園方不斷試著讓牛群重新接納小牛,但都徒勞無功。

根據新聞稿,曾有遊客看到這隻牛寶寶靠近並尾隨車輛和人類,引發危險,園方因此將牠安樂死。

(News Release) Yellowstone law enforcement officers investigate incident of a man intentionally disturbing a bison calf; incident results in death of calf. Visitors: Respect wildlife by giving them room to roam. More: https://t.co/A8mJc9WeaR



Photo courtesy / Hellen Jack pic.twitter.com/qpiFmYFaKP