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快訊／南韓運載火箭世界號「發射成功」　順利送8顆衛星上軌道

記者羅翊宬／編譯

南韓自主研發運載火箭「世界號」（누리호，KSLV-II）一度因傳出技術性問題而延後發射，今（25）日下午6時24分（台灣時間下午5時24分）終於在羅老宇宙研究中心進行第3次發射，在18分58秒的正常飛行內，第1、2節火箭和整流罩順利分離，並將8顆人造衛星在地表550公里高的軌道分離，第3次發射「宣告成功」。

▲▼南韓25日下午發射運載火箭「世界號」，成功將8顆人造衛星送上目標軌道。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓25日下午發射運載火箭「世界號」，成功將8顆人造衛星送上目標軌道。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，南韓科學技術情報通信部、韓國航空宇宙研究院表示，運載火箭世界號24日下午6時24分在全羅南道高興郡羅老宇宙研究中心第2發射台進行第3次發射。

世界號發射125秒（2分5秒）在地表高度64.5公里分離第1節火箭、234秒（3分54秒）在高度204公里分離整流罩、272秒（4分32秒）在258公里高處分離第2節火箭，下午6時37分進入地表550公里高的目標軌道。

進入目標軌道後，世界號首先分離180公斤重的次世代小型衛星2號，接著以每20秒鐘為間隔，陸續分離4公斤重的對地觀測技術示範立方衛星JLC-101-v1-2（JAC）、10公斤重的宇宙輻射監測立方衛星Lumir-T1、6公斤重的地球觀測和氣象監測立方衛星KSAT3U、4顆10公斤以下6U立方衛星組成的奈米級人工衛星SNIPE。

▼運載火箭世界號發射升空後，在宇宙飛行18分鐘。

▲▼南韓民眾直擊火箭世界號成功發射，手搖國旗吶喊鼓勵。（圖／路透）

▲南韓民眾直擊火箭世界號成功發射，手搖國旗吶喊鼓勵。（圖／路透）

稍早科學技術情報通信部長李宗昊表示，運載火箭世界號的第3次發射「宣告成功」。

不過當局也發現，無法確認SNIPE的其中一顆衛星是否成功射出，因為拍攝鏡頭存在死角，需要經過時間確認。記者提問，在此情況下，世界號的第3次發射能否算的上成功？對此，李宗昊回答，成功的定義與否主要取決於次世代小型衛星2號是否成功進入地表550公里高的目標軌道。

其實，世界號原本是預計昨（24）日進行第3次發射，然而24日下午3時卻傳出在控制液氦供應閥的過程中，發射管制電腦和發射台設備管制電腦之間的通訊發生異常，當局經過14個小時徹夜修復系統問題後，才決定於25日發射。

►（第二次發射）全球第7國！南韓首枚國產火箭「世界號」成功發射　送衛星上太空
►（第一次發射）南韓研發火箭「世界號」發射升空！衛星未進軌道...宣告失敗

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