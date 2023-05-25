雪梨市中心大樓狂燒！外牆「整片崩落」驚人畫面曝　出動百人灌救

▲ 火勢導致建築外牆崩落。（圖／翻攝自Fire and Rescue NSW）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨市中心一棟建築25日發生大火，竄起陣陣濃煙，畫面相當驚人，且烈焰將建築外牆燒毀，導致大塊磚頭重砸地面，令周圍民眾驚慌不已。這起事故還導致封路、輕軌停駛，所幸出動逾百名消防員後已經控制住火勢。

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023

根據澳洲廣播公司（ABC），雪梨中央車站附近蘭道街（Randle Street）上一棟7層樓建築25日下午竄出火舌，初步研判起火點在3樓。新南威爾斯州消防局公布的畫面可見，熊熊大火將建築外牆整片燒到幾乎粉碎，磚瓦殘骸墜落下方被圍起的街道上，火勢還波及停放路上的車輛，且造成主要幹道封閉及輕軌停駛。

消防局約於當地下午4時派出逾120名人力及30輛消防車，灑水灌救的同時疏散附近幾棟大樓內的人員，現場民眾驚叫聲四起，所幸在傍晚6點前已經控制住火勢，沒有造成傷亡。不過消防局人員菲特雷爾（Jeremy Fewtrell）坦言，距離完全撲滅火勢還需要很長一段時間，恐怕需要徹夜灌救。

女子琪亞拉（Chiara）受訪提到，她路過時火勢燒得非常猛烈，過10分鐘後就看到外牆倒塌，場面非常驚人，讓她嚇得差點逃跑。男子埃利斯（Corrin Ellis）則提到，光是經過現場都能感覺到火焰的高溫直撲臉上，民眾被要求後退時，停放大樓前面的車輛就跟著起火。