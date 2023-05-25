快訊／日男「持霰彈槍」擊中4人躲進民宅　警急廣播：民眾勿外出

▲日本長野中野市發生槍擊，傳出有多人受傷。（圖／翻攝自twitter）



記者張方瑀／綜合外媒報導

日本NHK、TBS等媒體消息指出，日本長野縣中野市有一名男子持霰彈槍射傷4人，目前仍在逃，疑似躲在民宅中；當地警方透過防災無線廣播呼籲民眾切勿外出。

長野縣警察本部表示，在當地時間25日下午4時30分左右，警方接獲通報稱「中野市江部有一名男子刺傷一名女性」，而當警方趕到現場後，男子隨即用霰彈槍開槍，並在打傷4人後逃離現場，躲進一棟建築物中。

長野縣警察總部最新消息指出，受傷的4人為2名警察和1名男性、1名女性，現在還不清楚傷勢如何。男子特徵為穿著迷彩上衣與褲子，還戴著迷彩圖案的帽子、墨鏡和口罩。

警方目前已派出人力搜索，由於嫌犯可能藏身在民宅之中，所以呼籲民眾提高警覺、不要任意外出。當地商店員工也表示，有聽見救護車和警車的聲音，還有警察透過防災無線廣播說，「發生了槍擊事件，請不要外出。」