快訊／日男「持霰彈槍」擊中4人躲進民宅　警急廣播：民眾勿外出

▲日本長野中野市發生槍擊，傳出有多人受傷。（圖／翻攝自twitter）
記者張方瑀／綜合外媒報導
日本NHK、TBS等媒體消息指出，日本長野縣中野市有一名男子持霰彈槍射傷4人，目前仍在逃，疑似躲在民宅中；當地警方透過防災無線廣播呼籲民眾切勿外出。
長野縣警察本部表示，在當地時間25日下午4時30分左右，警方接獲通報稱「中野市江部有一名男子刺傷一名女性」，而當警方趕到現場後，男子隨即用霰彈槍開槍，並在打傷4人後逃離現場，躲進一棟建築物中。
長野縣警察總部最新消息指出，受傷的4人為2名警察和1名男性、1名女性，現在還不清楚傷勢如何。男子特徵為穿著迷彩上衣與褲子，還戴著迷彩圖案的帽子、墨鏡和口罩。
警方目前已派出人力搜索，由於嫌犯可能藏身在民宅之中，所以呼籲民眾提高警覺、不要任意外出。當地商店員工也表示，有聽見救護車和警車的聲音，還有警察透過防災無線廣播說，「發生了槍擊事件，請不要外出。」
長野県警察本部によりますと長野県中野市江部で男が猟銃のようなものを発砲するなどして警察官2人と男女2人のあわせて4人がけがをしているということです— NHKニュース (@nhk_news) May 25, 2023
その後、男は建物に立てこもっているということで、警察は周辺の住民に屋外に出ないよう呼びかけています。https://t.co/ancMtMJimy#nhk_video pic.twitter.com/ab2PaLJj1P
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