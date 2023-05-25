　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生

理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生（圖／高雄市政府衛生局提供）

【廣編特輯】

圖、文／高雄市政府衛生局提供

青少年期是一個變動、迷惑、反抗、探索與統整自我的人生重要階段，同時也正學習漸漸擺脫對原生家庭父母的依賴。但有些兒童青少年在逐漸成長階段發現自己的生理性別與心理性別不一致，即目前臨床上所稱的性別不安、性別不一致或跨性別，若處於不友善性別的環境中，可能會造成許多適應上的問題，以及精神上如憂鬱、焦慮、睡眠障礙等問題，甚至自殺。

當青少年有上述狀況時，高雄市立凱旋醫院兒童青少年精神科主治醫師蔡景宏主任提出4點建議，提供父母與師長可用的互動與方式：
1、尊重陪伴：不要先以「評斷批判」 的態度去面對孩子，試著了解甚麼是性別不安，用包容陪伴的方式去理解青少年「心性的發展」心路歷程，包括性的感受、性別認同、性傾向及性經驗等等，建立信任，盡可能營造友善的性別環境，替自己和孩子爭取多一點的思考空間。
2、注意保密：這類孩子是「性少數」，常在成長過程中對自己的性別認同與性傾向有過困惑迷惘，有些過去可能有過被排擠霸凌的經驗，對於自己是否出櫃謹慎猶豫。如果孩子尚未準備好坦然面對出櫃，保密原則應該適當被保證，以免破壞信任或造成再次傷害。
3、肯定支持：跨性別性少數青少年的家人，特別是父母可能會因不同的原因尋求心理精神專業人員諮商或協助。目前臨床治療的重點是放在處理對性別認同的偏見與汙名化。
4、專業評估：根據許多國內外研究發現跨性別青少年常面對許多精神疾病的危險因素，如情緒困擾、孤立感、憂鬱、暴力對待、物質濫用、家庭衝突、自殺等等議題，或是內化社會對跨性別的恐懼進而自我傷害。當家長發現有上述狀況時，除了關心陪伴外，若已影響到生活作息與課業表現，一定要尋求精神專業人員進一步評估與治療，避免發生遺憾的狀況。

長期關注兒少保護專家高雄市政府衛生局局長黃志中呼籲，面對性別認同與性取向不一致的青少年，父母師長應以更理解、尊重、包容與陪伴的態度與之互動，讓他們自信地去開拓自己的人生。

(高雄市政府衛生局廣告)
 

ET快訊
「長太像羅志祥」台女星去大陸被狂喊3字！　受夠了火大回擊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里
快訊／全家APP當機「只能付現金」　點數、咖啡寄杯消失
快訊／台灣旅行團遊濟州島出車禍　觀光局回應了
快訊／浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任！
快訊／7-11開出2張千萬發票！　門市曝光
快訊／連千毅遭判刑7年定讞！
私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：不公平
快訊／4縣市大雨特報！　瑪娃繞一圈後恐回到台灣附近

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

闖民宿尻槍醫師道歉了！發3點聲明網卻全怒：不敢寫全名？

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

快訊／全家APP當機「只能付現金」　APP點數、咖啡寄杯消失

好市多推「超酷炫新玩具」　價格讓家長也暴動了！網曝1缺點

鼓勵技職好手在地就學　新北教育局祭出百萬獎學金

台旅行團遊濟州島出車禍　「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

【廣編】理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生

妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

面對悲傷想哭就哭吧！心理師走出婚變「邊跑邊哭」活出有力量人生

瑪娃周末拐彎！專家曝1前提下「颱風繞一圈後恐回到台灣附近」

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

闖民宿尻槍醫師道歉了！發3點聲明網卻全怒：不敢寫全名？

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

快訊／全家APP當機「只能付現金」　APP點數、咖啡寄杯消失

好市多推「超酷炫新玩具」　價格讓家長也暴動了！網曝1缺點

鼓勵技職好手在地就學　新北教育局祭出百萬獎學金

台旅行團遊濟州島出車禍　「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

【廣編】理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生

妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

面對悲傷想哭就哭吧！心理師走出婚變「邊跑邊哭」活出有力量人生

瑪娃周末拐彎！專家曝1前提下「颱風繞一圈後恐回到台灣附近」

闖民宿尻槍醫師道歉了！發3點聲明網卻全怒：不敢寫全名？

「Energy」Toro不捨外公意外身亡　見「手握信物」淚崩：原來我讓他驕傲

統神二寶衡衡萌度爆表　網封003人生勝利組…本人曝光唯一遺憾

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

張柏芝42歲看起來像大學生！4個凍齡技巧缺一不可

小狗咬斷電線「倒地脫糞」！30秒後竟復活　飼主傻眼：來不及悲傷

玉山盃／新北投手豪華擁5火球男　首戰逾10隊球探到場

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

快許願！　久違的「天赦日」要來了

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

更多熱門

相關新聞

重症兒虐機構爆虐童　衛生局突襲抽查

重症兒虐機構爆虐童　衛生局突襲抽查

高雄市一家市立醫院住宿型長照機構，專收治重大兒虐致重度身心障礙孩童，不料日前有一名10歲孩童被送醫救治，身上出現多處瘀青，市府調查後竟發現是機構內的護理師、照護員涉嫌虐童。對此，高雄市衛生局今（25）日上午前往無預警抽查，逐一檢視後，其他16名幼童身體皮膚外觀並無異常情形。

汐止暗夜鬥毆　2男中刀傷送醫

汐止暗夜鬥毆　2男中刀傷送醫

2少年漢江「直播」尋短　恐和網路社群有關

2少年漢江「直播」尋短　恐和網路社群有關

跨性別網紅業配鬧大　百威2高管被迫休假

跨性別網紅業配鬧大　百威2高管被迫休假

少年槍手成漏洞！　陳琬惠：法務部應研究「預謀式」自首

少年槍手成漏洞！　陳琬惠：法務部應研究「預謀式」自首

關鍵字：

跨性別青少年高雄市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面