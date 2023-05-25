　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國海軍因應共軍擴張　擬在日本找「民營造船廠」維修戰鬥艦

▲▼美國雷根號（USS Ronald Reagan）航母部署於日本橫須賀港。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國雷根號航母部署於日本橫須賀港。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

因應中國擴軍，美國海軍可能在日本的民間造船設施維修戰鬥艦，數量20多艘。這將是美國戰鬥艦首度在日本的基地以外進行常態性維修。將來美日也可能在日本共同造艦。

日本經濟新聞報導，美國考慮善加利用包含日本在內同盟國的設施，以機動性因應在東亞擴軍的中國。

報導說，以美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）為主，美國開始與掌握美國國防預算的美國國會、日本防衛省和外務省洽詢，目前以在日本橫濱（神奈川縣）、舞鶴（京都府）、吳（廣島縣）等維修日本海上自衛隊船艦的民間造船廠為第一候補。

美國駐日大使館已以非正式的方式與經營這些造船廠的日本三菱重工業、川崎重工業等造船大廠主管接洽。

目前部署在日本的美軍船艦在橫須賀（神奈川縣）及佐世保（長崎縣）的美軍基地內進行簡易維修，較大工程維修或分解修理等需返回美國本土進行。至今，不具發射彈道飛彈等戰鬥能力的補給艦曾在日本、印度、菲律賓維修。

這次考慮在日本民間造船廠維修的是驅逐艦、巡洋艦、登陸艦等以攻擊為主要任務的20多艘軍艦。

美國政府相關人士透露，將來不排除美日合作在日本的造船廠建造美軍船艦。日本政府相關人士表示，這是順應美日安全保障合作的走向。

美軍具戰鬥力船艦的維修在日本進行，主要是對共軍懷危機感。共軍的船艦已超過美國海軍，成為全球最大的海軍。

美國海軍預估共軍船艦2030年將增至440艘，而美國過去最多的時候僅367艘。

近年來，中國在南海等加強擴大海洋行動，美國海軍如果不減少入船塢維修或等待入船塢維修的軍艦，對中國的震懾力可能減弱。

報導說，美國海軍的軍艦維修2024年度預算編列約139億美元。如果以後在日本的造船廠進行維修，部分經費將付給日本受委託的造船廠企業。

日本17家主要造船企業組成業界團體「日本造船工業會」。2021年度船舶營收比2020年度少11%，為1兆2861億日圓（約新台幣2883億元），既有船舶的修理1263億日圓。日本造船業界顛峰期2009年度營收是2兆6608億日圓，如果能受託進行美軍船艦的維修，將可提升造船廠的營運力。

日經報導，駐日美軍約5萬5000人，其中海軍約2萬人，是美國海軍在外布署人數最多的據點。

二次世界大戰後，橫須賀（神奈川縣）及佐世保（長崎縣）的「日本帝國海軍」基地納為美軍基地。美軍在橫須賀基地布署核子動力航空母艦、驅逐艦、巡洋艦等14艘；在佐世保基地布署兩棲攻擊艦等8艘。其中設有美國海軍第7艦隊本部，是美國海軍不可或缺的據點。

台灣等東亞地區「如果有事」（緊急狀況），這些駐日美軍將扮演最先馳援的角色。

布署於橫須賀的雷根號（USS Ronald Reagan）是長期在海外部署的美國海軍唯一的航空母艦，明年將由喬治華盛頓號（USS George Washington）接替換防。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談
下周強颱環流襲台！　半個台灣變天
快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎名單出爐
快訊／全聯開出1千萬中獎發票！　門市曝光
快訊／日本多人遭射傷！　官方警告：請不要外出
闖民宿尻槍醫師道歉了！　發3點聲明網全怒
「長太像羅志祥」台女星去大陸被狂喊3字！　受夠了火大回擊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海灘活春宮！男女裸身「激情交疊40分鐘」　他帶小孩目睹傻眼

快訊／日男「持霰彈槍」擊中多人躲進民宅　警急廣播：民眾勿外出

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

女童伸頭看煙火「司機剛好關窗」　新娘驚恐發現她卡脖勒斃車窗上

美國海軍因應共軍擴張　擬在日本找「民營造船廠」維修戰鬥艦

11歲女童浴室暈倒撞到頭　嚴重嘔吐急送醫！數周後死亡

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫！

美情報：無人機攻擊克里姆林宮「烏克蘭是主謀」　澤倫斯基不知情

睽違近5年！加拿大、沙烏地阿拉伯破冰　全面恢復外交關係

「阿姨我不想努力」真實上演！富婆捧上億現金求嫁..小鮮肉笑了

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

海灘活春宮！男女裸身「激情交疊40分鐘」　他帶小孩目睹傻眼

快訊／日男「持霰彈槍」擊中多人躲進民宅　警急廣播：民眾勿外出

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

女童伸頭看煙火「司機剛好關窗」　新娘驚恐發現她卡脖勒斃車窗上

美國海軍因應共軍擴張　擬在日本找「民營造船廠」維修戰鬥艦

11歲女童浴室暈倒撞到頭　嚴重嘔吐急送醫！數周後死亡

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫！

美情報：無人機攻擊克里姆林宮「烏克蘭是主謀」　澤倫斯基不知情

睽違近5年！加拿大、沙烏地阿拉伯破冰　全面恢復外交關係

「阿姨我不想努力」真實上演！富婆捧上億現金求嫁..小鮮肉笑了

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

愛貓尿不出來→血尿可能是下泌尿道症候群　出現5症狀快送醫

快訊／石碇災害搶修爆官商勾結　前區長涉洩底價...19人被約談

初登場寫下本土千位出賽紀錄　張聖豪興奮：歷史留名

Nvidia加持　台積電ADR盤前猛漲近6%

太陽睽違6年來台壓軸登場開唱！　SOMI流利英文問候粉絲

先探／Computex全面聚焦AI

7年來首見！國銀Q1對中小企業放款　年減近7億

台南親子嘉年華27日盛大登場　黃偉哲偕YOYO全明星Fun玩全場！

歐告喜迎家人回來　下秒遭姊「緊緊抱住」滿臉驚恐：快救救本汪

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫

「觀音踩青龍」畫像在日展出！一票台人瘋了

女學生手機被沒收憤而縱火　宿舍大火19死

「看過泰勒絲演唱會的隱眼」開價30萬兜售

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

瑪娃登陸關島　航母戰鬥群出動救災

即／日男「持霰彈槍」擊中多人在逃

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「搖滾女王」蒂娜透納辭世！　享壽83歲

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後焚屍

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

更多熱門

相關新聞

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫

南韓濟州島今（25）日上午發生一起車禍，一輛自卸車闖紅燈撞上一輛台灣團客包車的遊覽車，共導致37人受傷送醫，其中包括34名台籍旅客及導遊。

美情報：無人機攻擊克宮「烏克蘭是主謀」

美情報：無人機攻擊克宮「烏克蘭是主謀」

睽違近5年！加拿大、沙烏地恢復外交關係

睽違近5年！加拿大、沙烏地恢復外交關係

開車一半突然沒油　男順手買彩券中3千萬

開車一半突然沒油　男順手買彩券中3千萬

下面被笑「好小」　男掏槍射爆女友後腦勺

下面被笑「好小」　男掏槍射爆女友後腦勺

關鍵字：

美國日本海軍航母戰鬥艦雷根號日韓要聞北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面