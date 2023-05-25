睽違近5年！加拿大、沙烏地阿拉伯破冰　全面恢復外交關係

▲ 加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大2018年批評沙烏地阿拉伯羈押女權運動人士，兩國關係宣告破裂，至今經過近5年，雙方24日宣布全面恢復外交關係，也將重新任命大使，結束這場損及雙邊外交及貿易的爭端。

《路透社》據雙方聲明報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）在去年11月於泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間討論後做出這項決定，「雙方希望在互相尊重及共同利益的基礎上，恢復兩國外交關係」。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）也宣布，雙方將重新任命大使。根據加國外交部聲明，新任駐沙烏地大使為林托（Jean-Phillipe Linteau）。

▲ 沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼。（圖／路透）

雙方爭端發生於《華盛頓郵報》沙裔記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在2018年10月遇害，引發西方國家齊聲譴責之前，加拿大駐沙烏地大使館於當年8月在推特以阿拉伯文發文，呼籲沙烏地立即釋放被關押的女權運動人士。

這使得沙烏地憤而召回駐加拿大大使，驅逐加拿大駐沙烏地大使，且禁止新的貿易往來。如今隨著雙方恢復外交關係，加拿大政府消息人士透露，懲罰性貿易措施將會取消。

官方數據顯示，沙烏地是加拿大2021年在中東最大出口市場，出口額達16.5億美元，進口額則為24億美元，進口的幾乎都是石油及石化產品，出口則有逾80%為運輸設備。