「阿姨我不想努力」真實上演！富婆捧上億現金求嫁..小鮮肉笑了

▲小鮮肉笑得合不攏嘴。（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

近日緬甸流傳一組圖片與故事，引發當地網友熱議，一名富婆最近要結婚，而她浩浩蕩蕩帶著一行人、全身金光閃閃，捧著上億鈔票，直接來到男方家「下聘」，小鮮肉笑得合不攏嘴，準備開心「出嫁」，正可謂「阿姨我不想努力了」真實版！

據馬來西亞《中國報》報導，近日有一名富婆，雖然上了年紀但仍頗有姿色，她全身金光閃閃，更帶著一行人浩浩蕩蕩，捧著25億緬甸幣（約新台幣3700萬元）的現金及金塊，到一名小鮮肉家中下聘。小鮮肉看到富婆準備的厚禮，自然是笑得合不攏嘴，也欣然接受富婆的求婚。

不少網友看到這消息，都紛紛直呼「真的是阿姨我不想努力了」、「已羨慕」、「可以少奮鬥好多年」。但另一方面，也有網友質疑這消息的真實性，懷疑可能是為了商業宣傳而拍攝的「擺拍廣告」，不是真實故事。

▲富婆帶著一行人，準備現金與金塊來下聘。（翻自臉書）

▲富婆還準備很多聘禮。（翻自臉書）

▲有人質疑這是為了宣傳而擺拍，並非真實故事。（翻自臉書）

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