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劍指中國？拜登提名非裔前太平洋空軍司令布朗　接任參聯會主席

▲▼美國空軍上將布朗（Charles Brown）。（圖／路透）

▲拜登提名空軍上將布朗為下任美軍參聯會主席。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

拜登將提名非裔空軍上將布朗（Charles Brown）擔任下屆參謀首長聯席會議主席，布朗曾任太平洋空軍司令，對亞太地區狀況瞭如指掌，被認為是應對中國威脅的最佳人選。這項任命案須取得參議院確認才能實現，一旦布朗獲得任命，將是美國首次國防部最高的兩個職位皆由非裔美國人擔任。

路透社報導，美國現任最高將領、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將於今年9月任期屆滿。白宮24日透過聲明表示，拜登已接受國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）建議，將提名布朗作為下一屆接任參謀首長聯席會議主席。

據拜登政府高級官員指出，他相信現任空軍上將布朗有能力帶領美國應對全球戰略挑戰。布朗曾任太平洋空軍司令，領導對抗伊斯蘭國（IS）的空襲行動，對北約（NATO）盟友的觀點和能力有深刻見解，且深諳中國帶來的挑戰。

要應對威脅並進一步嚇阻中國的崛起，美軍在網路、航太、核武及極音速導彈等能力都須大幅提升，布朗作為現任空軍最高將領，對這些領域十分敏銳，過去更帶領美國空軍反制北京政府在關島附近的挑釁行動。

不過，布朗的確認恐怕得等上一段時間，因為共和黨員塔伯維爾（Tommy Tuberville）以反對國防部生殖健康政策為由，擱置近200名高階軍事人員的任命案。白宮24日也敦促塔伯維爾，解除對軍事任命案的控制，否則會危及國家安全。

參謀首長聯席會議主席是美國軍事最高指揮官，是總統、國防部及國安會議的軍事顧問。目前國防部長由非裔奧斯汀擔任，如果最後布朗順利當選，將是美國有史以來首次由兩名非裔同時擔任五角大廈最高職位。

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