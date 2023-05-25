2艘移民船載千人地中海遇險待援　義大利、馬耳他「無回應」

▲4月25日另一艘移民船隻在海上遇險沉沒，最後被利比亞海岸警衛隊救起。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

救援組織「警報電話」（Alarm Phone）23日接獲消息，兩艘載有近1000人的移民船隻在地中海遇險。數個非政府組織都向義大利和馬耳他請求救援工作，然而直至24日當局都沒有回應，也沒有派遣救援船。據報導，情況十分危急，甚至有一名懷孕婦女不得已只能在船上進行分娩。

綜合CNN、半島電視台報導，「警報電話」透過推特發文表示，他們接獲兩艘船發出求救，移民在乘船逃離利比亞的途中發生意外，因引擎故障正在海上漂流，就位於馬耳他與義大利的搜索與救援（SAR）區域範圍內，並於24日上午與船隻失去聯繫。事發已過2天，直至1小時前，警報電話指出，「仍然沒有關於這群人的消息，義大利和馬爾他持續對發生在500人身上的事保持沉默。」

數個人權組織都在追蹤這兩艘船隻，義大利非政府組織「緊急情況」（Emergency）於24日發文指出，其中一艘船的狀況似乎很糟糕，船已經浸水，且一名懷孕婦女不得已只能在船上進行分娩。他們向義大利海上救援協調中心提出援助請求，該中心則回應稱，此案屬於馬耳他救援範圍。

「緊急情況」表示，在兩國都沒有回應的狀況下，他們已派其營運的救援船「生命支持號」（Life Support）前往現場，但他們擔心等救援船抵達可能已經太遲了。任務負責人馬約多莫（Albert Mayordomo）在聲明中嚴正指出，「我們要求當局，在為時已晚前承擔救援責任，缺乏配合的行為已嚴重違反海洋法。」

每年數以萬計難民為逃離戰爭、迫害和貧困，冒著生命危險乘船逃離母國。今年經海路前往義大利的難民人數有顯著提高，義大利內政部數據顯示，截至5月24日，今年有4萬6000多人乘船抵達該國，相比之下，去年同期僅1萬8000人。

歐洲難民和流亡者委員會（European Council on Refugees and Exiles，ECRE）本月總結地中海地區目前局勢，「義大利拖延，馬耳他忽視，突尼西亞和利比亞接回並虐待。」