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美情報：無人機攻擊克里姆林宮「烏克蘭是主謀」　澤倫斯基不知情

▲▼俄羅斯參議院圓頂上方出現無人基。（圖／路透）

▲俄羅斯克里姆林宮本月初遭2架無人機攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮本月初遭2架無人機攻擊，俄方指責是烏克蘭策畫的行動，而美國最新情報也直指，來自烏克蘭的特種軍事或情報部隊，可能是這次攻擊的幕後黑手，但總統澤倫斯基可能不知情。

根據《紐約時報》報導，美國政府知情人士透露，美國情報單位攔截了烏克蘭和俄羅斯內部的對話，而這些調查讓他們認為，這次的無人機襲擊並非俄羅斯所為。克里姆林宮參院圓頂附近在5月3日清晨發生爆炸，克里姆林宮指控，是烏克蘭發動攻擊，試圖暗殺總統普丁。

美方官員表示，美國無法就誰應對此事件負責得出結論，但目前評估可能是烏克蘭的特種軍事或情報組織，但包含澤倫斯基在內的基輔高級官員不太可能直接下令發動攻擊，事先可能也不知情。

消息人士透露，攻擊事件發生後，克里姆林宮也對內部安全做出了調整，但未透露具體細節；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前也曾表示，莫斯科的防空系統將重新進行加強。

CNN報導指出，消息人士說襲擊克里姆林宮的無人機看起來體積偏小，載荷也相對較輕，這可能是它沒有觸發俄國防空系統的原因之一；目前仍不清楚這些無人機是否有能力從烏克蘭飛至俄羅斯。

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