　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

▲▼澳洲高齡95歲奶奶諾蘭德遭警方電擊，頭部重傷後死亡。（圖／Twitter／StrewthQueen）

▲澳洲高齡95歲奶奶諾蘭德遭警方電擊，頭部重傷後死亡。（圖／Twitter／StrewthQueen）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲一名高齡95歲、罹患失智症的奶奶諾蘭德（Clare Nowland）本月中旬在療養院遭到警方電擊後倒地，頭部慘遭重創，引發澳洲和國際社會譁然，此前她拄著助行器、手裡拿著來自廚房的牛排鋸齒短刀，療養院員工見狀後才因此報警。最新消息，諾蘭德已於當地時間24日晚間在家人的陪伴下與世長辭。

根據《CNN》，澳大利亞新南威爾斯州警方於當地時間24日表示，上周三（17日）在距離首都坎培拉以南114公里的城鎮庫瑪（Cooma）一間療養院遭警察持泰瑟槍（Taser）電擊的95歲老婦諾蘭德，已於該日晚間離開人世，「今天晚上7點剛過，諾蘭德夫人在醫院平靜離世，她的家人都陪伴在她的身邊，在悲傷和艱難的時刻，家人們要求隱私。」

諾蘭德家族的朋友塞勒（Andrew Thaler）透露，諾蘭德其實身體相當虛弱，根本無法獨自站立，因此需要靠助行器，其身高只有158公分、體重43公斤，就算持刀，也對警方無法構成任何威脅，家人們感到震驚和困惑，整座社區更為諾蘭德的重傷和死亡感到憤怒。

諾蘭德奶奶其實是新南威爾斯州小鎮庫瑪當地一位備受尊敬的人物，在失智前她的生活豐富且充實，充滿著對於社區和高爾夫球的熱愛，且是家族慈愛、溫柔的女性長輩，2008年更曾在坎培拉以體驗跳傘慶生，她來自於一個子孫滿堂且可愛的大家庭，有8名子女、24名孫子、34名曾孫。

諾蘭德奶奶失智後住進療養院，今年5月17日凌晨4時，療養院員工發現諾蘭德手裡拿著從廚房拿來的牛排刀，儘管諾蘭德行動不方便、拄著助行器。警方在院方報警後趕到現場，諾蘭德持刀以緩慢速度接近警察，豈料一名擁有12年資歷的33歲高級警員卻對諾蘭德開電擊槍，在前胸、後背各電擊一次，諾蘭德摔倒後重擊頭部，導致頭骨骨折、腦部嚴重出血。

報導指出，警用隨身密錄器有拍下事發經過，但目前警方仍未為大眾公佈相關影像。新南威爾斯州規定警方，只有在「特殊情況」下才能對老年人、殘疾人士使用電擊槍，儘管泰瑟（電擊）槍屬於低致命武器，但仍有人因此死亡。

儘管該名肇事的33歲高級警員被停職，但目前仍有薪水可以領。

澳洲綠黨新南威爾斯州上議院議員希金森（Sue Higginson）曾經表示，「諾蘭德奶奶遭到警方以電擊槍攻擊，引發社區居民憤怒，顯然我們迫切需要進行警務改革。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女買6殺手把偷吃夫「活活刺死」！　再詐3100萬保險金
沒住一起也能看Netflix！　1招解套
補班地獄掰了！　社畜嗨爆：恭喜各位勞工
快訊／明年剩4大連假　一張圖看懂
春節、清明才會彈性放假！　「這2年」有9天春節長假
快訊／一圖看明年放假！　「只有這天」要補班課
快訊／蘋菓西打驗出黴菌！　2產線停工
快訊／新店煙火哥　重判結局出爐
LIVE／瑪娃最新路徑曝　賣玉米算錯錢！妹遭姊關窗台摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婚禮前落跑！新娘穿婚紗「狂奔20km」追回新郎　他滿臉哀怨完婚

開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

下面被女友嘲笑「好小」　已婚男喪失理智「掏槍射爆她後腦勺」

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

遛狗被1000隻殺人蜂攻擊　輪椅男慘被「狂插250針」愛犬垂死送醫

12歲男童「海邊撿貝殼」遭鱷魚攻擊！　拖入海中2km外找到屍體

美國關島基礎設施遭中國駭客攻擊　紐時：中國的真正目標是台灣

瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

男見嬤欲過馬路無人禮讓　後座妻下車暖攙扶助通過

婚禮前落跑！新娘穿婚紗「狂奔20km」追回新郎　他滿臉哀怨完婚

開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

客機飛半空「電子煙爆炸」起火！置物櫃狂冒煙　乘客驚嚇尖叫

95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

下面被女友嘲笑「好小」　已婚男喪失理智「掏槍射爆她後腦勺」

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

遛狗被1000隻殺人蜂攻擊　輪椅男慘被「狂插250針」愛犬垂死送醫

12歲男童「海邊撿貝殼」遭鱷魚攻擊！　拖入海中2km外找到屍體

美國關島基礎設施遭中國駭客攻擊　紐時：中國的真正目標是台灣

瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

跨領域科技素養教育　提升國家的創新與創造力！

婚禮前落跑！新娘穿婚紗「狂奔20km」追回新郎　他滿臉哀怨完婚

NCC認了官網有資安疑慮　速增修填寫進口人身分檢核功能

6月「連續10天」不對外開放　台北動物園年度總體修繕日期曝

地方政府別偷懶！　陳建仁：每月公布各縣市道安改善評比結果

綜所稅申報倒數　3件事做完才安全

一坐下來「超兇身材現形」！木木罕見性感露內褲頭　網暈：太辣了

2024年請假攻略曝！2國定假日請1休4　春節「請3爽放12天」

提升特搜隊救醫療護能力　花蓮慈院與消防局簽備忘錄

民眾通報有「超兇浪浪」！他到現場後卻笑了：報案要誠實啊

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

「觀音踩青龍」畫像在日展出！一票台人瘋了

女學生手機被沒收憤而縱火　宿舍大火19死

「看過泰勒絲演唱會的隱眼」開價30萬兜售

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

瑪娃登陸關島　航母戰鬥群出動救災

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「搖滾女王」蒂娜透納辭世！　享壽83歲

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後焚屍

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

環保蕈菇棺材　用種的45天自然分解

辣媽露2點熱舞影片曝！　女童生日趴變調

更多熱門

相關新聞

澳交換生IG發文　誤食老鼠藥治療進度曝

澳交換生IG發文　誤食老鼠藥治療進度曝

澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）因誤食老鼠藥命危，最後募得約400萬元新台幣乘坐醫療專機回到澳洲治療。目前他病情已經好轉，更在個人IG發文報平安，並向所有給予幫助的人表達感謝，目前正在接受心理健康的幫助。

人妻「毒餅乾」餵尪吃　小鎮居民卻力挺

人妻「毒餅乾」餵尪吃　小鎮居民卻力挺

梅西6月率阿根廷隊訪北京踢友誼賽！

梅西6月率阿根廷隊訪北京踢友誼賽！

馬桶出現細長生物找捕蛇人　他：去看醫生

馬桶出現細長生物找捕蛇人　他：去看醫生

四方對話聲明抨擊中國　反對武力改變現狀

四方對話聲明抨擊中國　反對武力改變現狀

關鍵字：

紐澳要聞澳洲諾蘭德老奶奶電擊警方療養院

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面