95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

▲澳洲高齡95歲奶奶諾蘭德遭警方電擊,頭部重傷後死亡。(圖/Twitter/StrewthQueen)

記者羅翊宬/綜合報導

澳洲一名高齡95歲、罹患失智症的奶奶諾蘭德(Clare Nowland)本月中旬在療養院遭到警方電擊後倒地,頭部慘遭重創,引發澳洲和國際社會譁然,此前她拄著助行器、手裡拿著來自廚房的牛排鋸齒短刀,療養院員工見狀後才因此報警。最新消息,諾蘭德已於當地時間24日晚間在家人的陪伴下與世長辭。

根據《CNN》,澳大利亞新南威爾斯州警方於當地時間24日表示,上周三(17日)在距離首都坎培拉以南114公里的城鎮庫瑪(Cooma)一間療養院遭警察持泰瑟槍(Taser)電擊的95歲老婦諾蘭德,已於該日晚間離開人世,「今天晚上7點剛過,諾蘭德夫人在醫院平靜離世,她的家人都陪伴在她的身邊,在悲傷和艱難的時刻,家人們要求隱私。」

諾蘭德家族的朋友塞勒(Andrew Thaler)透露,諾蘭德其實身體相當虛弱,根本無法獨自站立,因此需要靠助行器,其身高只有158公分、體重43公斤,就算持刀,也對警方無法構成任何威脅,家人們感到震驚和困惑,整座社區更為諾蘭德的重傷和死亡感到憤怒。

諾蘭德奶奶其實是新南威爾斯州小鎮庫瑪當地一位備受尊敬的人物,在失智前她的生活豐富且充實,充滿著對於社區和高爾夫球的熱愛,且是家族慈愛、溫柔的女性長輩,2008年更曾在坎培拉以體驗跳傘慶生,她來自於一個子孫滿堂且可愛的大家庭,有8名子女、24名孫子、34名曾孫。

Rest in peace Clare Nowland, killed by the state for the crime of being elderly, disabled, in an inadequately funded/staffed care home, & at the mercy of brutally violent policing which has a complete disregard for humanity & life itself



May your family find some form of justice pic.twitter.com/l9Ok5PvUhz