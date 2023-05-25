95歲失智嬤遭警「電擊2次」倒地　頭部重創亡！澳警執法引眾怒

▲澳洲高齡95歲奶奶諾蘭德遭警方電擊，頭部重傷後死亡。（圖／Twitter／StrewthQueen）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲一名高齡95歲、罹患失智症的奶奶諾蘭德（Clare Nowland）本月中旬在療養院遭到警方電擊後倒地，頭部慘遭重創，引發澳洲和國際社會譁然，此前她拄著助行器、手裡拿著來自廚房的牛排鋸齒短刀，療養院員工見狀後才因此報警。最新消息，諾蘭德已於當地時間24日晚間在家人的陪伴下與世長辭。

根據《CNN》，澳大利亞新南威爾斯州警方於當地時間24日表示，上周三（17日）在距離首都坎培拉以南114公里的城鎮庫瑪（Cooma）一間療養院遭警察持泰瑟槍（Taser）電擊的95歲老婦諾蘭德，已於該日晚間離開人世，「今天晚上7點剛過，諾蘭德夫人在醫院平靜離世，她的家人都陪伴在她的身邊，在悲傷和艱難的時刻，家人們要求隱私。」

諾蘭德家族的朋友塞勒（Andrew Thaler）透露，諾蘭德其實身體相當虛弱，根本無法獨自站立，因此需要靠助行器，其身高只有158公分、體重43公斤，就算持刀，也對警方無法構成任何威脅，家人們感到震驚和困惑，整座社區更為諾蘭德的重傷和死亡感到憤怒。

諾蘭德奶奶其實是新南威爾斯州小鎮庫瑪當地一位備受尊敬的人物，在失智前她的生活豐富且充實，充滿著對於社區和高爾夫球的熱愛，且是家族慈愛、溫柔的女性長輩，2008年更曾在坎培拉以體驗跳傘慶生，她來自於一個子孫滿堂且可愛的大家庭，有8名子女、24名孫子、34名曾孫。

Rest in peace Clare Nowland, killed by the state for the crime of being elderly, disabled, in an inadequately funded/staffed care home, & at the mercy of brutally violent policing which has a complete disregard for humanity & life itself



May your family find some form of justice pic.twitter.com/l9Ok5PvUhz — Strewth (@StrewthQueen) May 24, 2023

諾蘭德奶奶失智後住進療養院，今年5月17日凌晨4時，療養院員工發現諾蘭德手裡拿著從廚房拿來的牛排刀，儘管諾蘭德行動不方便、拄著助行器。警方在院方報警後趕到現場，諾蘭德持刀以緩慢速度接近警察，豈料一名擁有12年資歷的33歲高級警員卻對諾蘭德開電擊槍，在前胸、後背各電擊一次，諾蘭德摔倒後重擊頭部，導致頭骨骨折、腦部嚴重出血。

報導指出，警用隨身密錄器有拍下事發經過，但目前警方仍未為大眾公佈相關影像。新南威爾斯州規定警方，只有在「特殊情況」下才能對老年人、殘疾人士使用電擊槍，儘管泰瑟（電擊）槍屬於低致命武器，但仍有人因此死亡。

儘管該名肇事的33歲高級警員被停職，但目前仍有薪水可以領。

澳洲綠黨新南威爾斯州上議院議員希金森（Sue Higginson）曾經表示，「諾蘭德奶奶遭到警方以電擊槍攻擊，引發社區居民憤怒，顯然我們迫切需要進行警務改革。」