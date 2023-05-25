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開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元。（圖／翻攝自Twitter／Kentucky Lottery）

▲男子幸運中大獎。（圖／翻攝自Twitter／Kentucky Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州男子施萊默(Michael Schlemmer)開車一半時發現快沒油了，便把車開進一附近間加油站，沒想到看似平凡的舉動卻讓他因此中獎，美元20元（約台幣616元）購買的刮刮樂讓他贏得100萬元（約台幣3,081萬元）。

施萊默領獎時表示，他近來開車行駛在25號公路時，突然發現車子快沒油，所以他前往加油站加油，並隨手在便利商店買了一張刮刮樂，「我刮掉後，看了看彩券，便走回店裡秀給店員看，把他們全都嚇壞了」。

施萊默當場發現自己刮中美元100萬元大獎，除了驚動商店店員和老闆，他自己也感到很不可思議，直到18日前去領獎真的拿到獎金，他才覺得原來這一切都是真的。

施萊默可以選擇每年分期領完美元100萬元，或是一次領取美元862,000 元（約台幣2,658萬元）獎金，最後他選擇一次領取，扣稅後獎金為美元616,330元（約台幣1,900萬元），他計畫把獎金用來買新車，「我才和車行說，我正在等一筆大錢進來，沒想到就中獎了」。

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加油Michael Schlemmer肯塔基州中獎刮刮樂北美要聞

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