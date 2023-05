開車一半突然沒油！男加油順手買彩券　當場刮中3千萬元

▲男子幸運中大獎。(圖/翻攝自Twitter/Kentucky Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州男子施萊默(Michael Schlemmer)開車一半時發現快沒油了,便把車開進一附近間加油站,沒想到看似平凡的舉動卻讓他因此中獎,美元20元(約台幣616元)購買的刮刮樂讓他贏得100萬元(約台幣3,081萬元)。

施萊默領獎時表示,他近來開車行駛在25號公路時,突然發現車子快沒油,所以他前往加油站加油,並隨手在便利商店買了一張刮刮樂,「我刮掉後,看了看彩券,便走回店裡秀給店員看,把他們全都嚇壞了」。

施萊默當場發現自己刮中美元100萬元大獎,除了驚動商店店員和老闆,他自己也感到很不可思議,直到18日前去領獎真的拿到獎金,他才覺得原來這一切都是真的。

施萊默可以選擇每年分期領完美元100萬元,或是一次領取美元862,000 元(約台幣2,658萬元)獎金,最後他選擇一次領取,扣稅後獎金為美元616,330元(約台幣1,900萬元),他計畫把獎金用來買新車,「我才和車行說,我正在等一筆大錢進來,沒想到就中獎了」。

Michael from Corbin won the top prize on a $20 Scratch-off ticket! He said that his car ran out of gas and he had to "coast" into the gas station where the winning ticket was purchased! Join us in congratulating Michael on this WINNER WEDNESDAY! https://t.co/qvBagpDLU5 pic.twitter.com/mBBcSIZQSY