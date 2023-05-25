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美國關島基礎設施遭中國駭客攻擊　紐時：中國的真正目標是台灣

▲▼微軟公司透露，中國政府資助的駭客組織正在監視美國關鍵基礎設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟公司透露，中國政府資助的駭客組織正在監視美國關鍵基礎設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國家安全局（NSA）、微軟公司（Microsoft）於當地時間24日相繼表示，中國政府所資助的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）持續監控美國通訊和交通樞紐等關鍵基礎設施，甚至相關間諜活動還擴及關島，關島為美國在西太平洋的重要空軍基地，一旦中國入侵台灣，中國駭客可能瞄準美國的軍事網絡或其他關鍵基礎設施。

根據《路透社》、《紐約時報》，就在美國聯邦調查局（FBI）今年2月在南卡羅來納州尋獲被擊落的中國間諜氣球後，美國國安局和微軟發現了一個更需擔憂的入侵者，即在關島和其他地方的電信系統中出現神秘的計算機編碼「web shell」，為一種允許遠程訪問（remote access）的惡意網頁程式碼（malicious script），微軟認為該編碼為中國駭客組織所安裝。

惡意網頁程式碼不像可見的間諜氣球能被擊落，因此微軟24日公布該編碼的相關細節，讓企業用戶、製造商等可以發現並刪除編碼。美國國安局則和其他國內機構，以及澳洲、英國、紐西蘭、加拿大等國的相關機構發布一份24頁的諮詢報告，其中包含微軟對於來自中國近來群體活動所提出的警告。

微軟將該疑似由中國政府背後協助的駭客組織稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon），推測其活躍年代為2021年以後，其目標不僅是通訊、電力、天然氣、製造、公共事業、交通、建築、政府、訊息技術、教育等關鍵基礎設施，還包括海上運輸等，目前推測這些入侵為一場間諜活動。

美國國家安全局網路安全主任喬伊斯（Rob Joyce）認為，「中國的行動是使用『內置的網路工具』來逃避我們的防禦，不留下痕跡。這種技術更難被發現，因為他使用了『關鍵基礎設施環境中已經內置的功能』。」

微軟則分析，該駭客組織與傳統的駭客技術（通常為誘騙受害者下載惡意文件）不同，該組織會感染受害者現有的系統，查找訊息並提取數據。

報導指出，雖然中國駭客組織監控西方國家已非令人震驚的新聞，但此次針對美國關鍵基礎設施的行動，是目前已知規模最大的網路間諜活動。微軟分析師則推測，其實中國此次行動的目標，在於未來危機爆發期間，破壞並中斷美國和亞洲地區之間的「關鍵通訊基礎設施能力」，尤其關島上的軍事設施是美國應對亞太地區任何衝突的關鍵。

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