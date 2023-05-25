11歲女童浴室暈倒撞到頭　嚴重嘔吐急送醫！數周後死亡

▲英國11歲女童浴室跌倒撞到頭部，數周後死亡。（圖／翻攝自Manchester Evening News）

記者羅翊宬／綜合報導

即使因跌倒碰撞而產生身體不適，也千萬不能夠輕忽！英國一名年僅11歲的女童，去年3月在浴室不慎滑倒、撞到頭部，然而之後她卻嚴重嘔吐、反應遲鈍，即使緊急送醫接受手術，數周後仍宣告不治，目前司法當局正在對女童的確切死因展開調查。

根據《太陽報》、《鏡報》，來自英國英格蘭大曼徹斯特郡羅奇代爾（Rochdale）的11歲女童巴巴爾（Falaq Babar），她的家人們表示，巴巴爾去年3月18日在自家住處廁所裡突然暈倒，並因此撞到頭部後，身體感到嚴重不適，即便緊送醫治療，卻依舊在幾周後病逝，她的家人們感到悲痛欲絕，他們形容巴巴爾是「美麗的靈魂」。

巴巴爾的母親莎琪亞（Shazia Bi）表示，「我們很幸運能夠在這麼短的時間內擁有巴巴爾，儘管相處時間短暫，但她在我們心中留下許多回憶和愛。我們都很珍惜她，她將永遠留在我們的心中。」

警方驗屍官邦恩女士（Ms Tracy Bunn）在調查時表示，「巴巴爾在抱怨『感覺不舒服』後，被緊急送往皇家曼徹斯特兒童醫院，她開始嘔吐、反應遲鈍。」

儘管醫院為女童巴巴爾進行電腦斷層掃描（CT scan），並緊急為她進行手術，但在經過數周後，巴巴爾仍然宣告不治。法醫病理學家倫布博士（Dr Philip Lumb）初步判定，女童巴巴爾的死因為缺氧性腦損傷。

另一名當地的驗屍官麥肯納（Catherine McKenna）則於當地時間23日，針對女童巴巴爾的詳細死因進行更進一步的調查。