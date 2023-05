瑪娃登陸關島！電線桿爆火光、車被掀翻　「航母戰鬥群」出動救災

記者張方瑀/綜合報導

中颱瑪娃24日挾帶致災性強風直撲關島,並在當地時間24日晚間於北端登陸,堪稱當地70年來最強颱風,相當於4級颶風。從推特曝光的畫面可以看到,街道上多部車輛遭吹翻、電線桿爆出火花,甚至還有飯店的牆壁都出現破裂漏水。據了解,目前美軍已派出航母戰鬥群前往當地協助救災。

▲瑪娃登陸關島造成不少災情。(圖/翻攝自推特)



▲影片14秒處電線桿爆出火光。



根據ABC、美聯社報導,瑪娃24日晚間於關島北方安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)短暫登陸,當局警告,瑪娃威力相當於4級颶風,必須嚴防「破壞性強風與危及生命的暴風及暴雨」。在風暴期間,關島附近浪高超過40英尺(約12公尺),而在風速計被吹斷之前,測得的最高風速為每小時105英里(約每小時169公里)。

瑪娃直撲關島讓各地出現不少災情。從推特曝光的畫面可以看到車輛被強風掀翻,被吹斷的樹枝散落在街道、沙灘上,還有部分低窪地區出現淹水,還有一間飯店的牆壁因風暴而破損,四處積水的畫面也在推特上瘋傳。

My cousin sent me these videos that he received from friends working at the hotels (most likely Hyatt). Some of the destruction of #TyphoonMawar #Guam pic.twitter.com/8w7oJXEQrv — Ray Perez (@itsrayperez) May 24, 2023

美軍消息人士透露,五角大廈已下令尼米茲號航空母艦(USS Nimitz)戰鬥群從日本南部出發前往關島,協助災後的恢復工作。關島電力局表示,他們在當地實施分區供電,避免全島陷入停電;當地警方指出,目前尚未接到傷亡報告,但詳細災情必須等風暴過後,通訊全面恢復後才能釐清。

瑪娃颱風目前距離台灣約2550公里,周五至周六颱風外圍風場將影響台灣,而是否直撲台灣,周六至周日北轉是關鍵,具體北轉時間、角度、位置尚有分歧,影響程度待觀察。