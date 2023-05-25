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世衛大會3波發言挺台！　12友邦及11非邦交國出聲

▲世界衛生大會（WHA）。（圖／CFP）

▲台灣今年仍未能進入WHA，多國為台發聲。（圖／CFP）

文／中央社記者田習如日內瓦24日專電

支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的國家利用全會一般性發言時段挺台，到今天第3波後告一段落。總計23國為台灣發聲，其中亞太區4國、歐洲7國，邦交國除梵蒂岡外的12國全部出動。

今天在世衛大會上呼籲讓台灣以觀察員身分參與的有5個邦交國。

吐瓦魯（Tuvalu）衛生部長田和沛（Isaia Taape）主張，世衛的議題是實質性而非政治性的，因此「我們呼籲世界衛生組織（WHO）維持專業且中立的立場，杜絕WHA受到不適切的政治干預」。

帛琉（Palau）衛生部長烏貝勞（Gaafar Uherbelau）表示，帛琉等島國無法在缺乏WHO的協助下戰勝COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「同樣的，若沒有來自台灣的珍貴協助，帛琉也無法有效地遏制疫情影響。因此，為了全球公共衛生進程，我們重申並呼籲全球會議與WHO機構，嚴正考慮將台灣納入這些程序以及WHO的工作中」。

位在加勒比海的聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）衛生部次長艾淇伯德（Sharon Archibald）利用約1分鐘的時間提及台灣的協助。她表示，在對抗疫情與推進公衛的過程中，他們有幸仰賴獨立40年來建立的雙邊、多邊連結，感謝古巴、印度、德國、歐洲國家、美國，以及台灣政府與人民提供的支援。

艾淇伯德說，有鑒於台灣對全球公共衛生所做出的重大貢獻，持續將台灣排除在世衛之外並不合理，且將傷害世衛推動全球公衛的努力。「我們藉此機會支持讓台灣以觀察員身分參與所有WHO會議活動與機制的訴求。我們深信台灣能幫忙」。

史瓦帝尼（Eswatini）衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）感謝世衛和台灣協助該國對抗COVID-19，「在台灣幫忙下，我們能生產口罩並提供給其他國家」。她代表史瓦帝尼持續敦促世衛邀請台灣成為觀察員，並將台灣納入所有的會議機制和活動，「台灣能幫忙，並樂意分享其專業以改善全球健康」。

貝里斯（Belize）衛生部長伯納德（Kevin Bernard）呼籲所有成員國將健康列為基本人權的優先項目，並表達「對台灣參與堅定不變的支持」。

今年世衛大會共23個國家發言支持台灣，總數與去年相同，但友邦裡少了在3月斷交的宏都拉斯，非邦交國則多了愛沙尼亞。在世衛身分為觀察員的梵蒂岡教廷，則維持多年來不觸及個別國家議題的發言原則。

今年非邦交國發言挺台的，包括亞太地區美國、加拿大、日本及澳洲；歐洲地區英國、法國、德國、捷克、盧森堡、立陶宛及愛沙尼亞。

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