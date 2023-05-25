美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

▲澳洲一名經營成人影音的女子聲稱，自己出國從來沒花過錢，都會有人搶著幫她付錢。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

澳洲一名在OnlyFans上經營自己的女子山姆帕克斯（Sam Parks），近期她上Podcast節目中聲稱，由於自己的美貌，她從未需要支付飛往海外的班機費用，包含去杜拜、峇里島、洛杉磯都有人會資助她，這樣的言論也引發討論。

▲她透露出國旅遊都會有富人幫她付錢，這樣的言論引起爭議。

澳洲一名OnlyFans明星帕克斯，她擁有大批粉絲，在IG也有18.7萬人追蹤，她近日在一個Podcast節目中聲稱，自己從來沒有為出國旅行付過錢，她表示自己靠著漂亮前往過杜拜、峇里島、洛杉磯、泰國、拉斯維加斯、紐約等，但從來都沒有付過錢，都會有人搶著幫她付錢。

和她一起上節目的KOL安妮塔（Anita Cassin）也認同此事，認為漂亮是可以得到一些特殊待遇的，她也表示「我在生活中也獲得了一些我不應該得到的工作」。兩人言論在網路上引發爭議，不過美國加州一名女子艾蜜莉（Emily Adonna）就為她們聲援，表示「特權是一回是我不否認，但其實也有缺點」，她舉例自己也靠著美貌獲得許多工作，但她的工作卻常常伴隨著騷擾，甚至在公共場合觸碰她前，都可能不會先經過她的同意。還有一名漂亮的女商人也透露，「男人經常說不能跟她一起工作，她漂亮到會讓人分心」。

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