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中國駭客鎖定美關鍵基礎設施　西方情報：已大範圍滲透多領域

▲駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲報告指出美國大範圍關鍵基礎設施遭到滲透。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

西方情報部門與微軟24日指出，一支中國政府支持的駭客團體持續大範圍滲透美國關鍵基礎設施，遍布電話通訊到交通樞紐。

路透社報導，微軟在報告中指出，駭客還鎖定了美國在太平洋的戰略重要據點─關島，「減輕這次襲擊可能會很有挑戰性」。

目前尚不清楚有多少機關組織受到影響，但美國國家安全局（NSA）表示，已和加拿大、紐西蘭、澳洲、英國等盟友，以及美國聯邦調查局進行合作，識別駭客攻擊的突破口。

儘管西方國家大多都受到過中國駭客的襲擾，但這次是針對美國關鍵基礎設施的最大範圍網路間諜活動之一。

美國國安局網路安全負責人喬伊斯（Rob Joyce）在聲明中表示，中華人民共和國資助的駭客靠著現有的資源生存，利用內建的網路工具逃避美國政府的防禦，而且不留痕跡。他說這種「靠現有資源存活」的間諜技巧，因為他們利用早已建置在關鍵基礎設施環境中的能力，讓人更難以發現異樣將其揪出。

中國駐美大使館目前並未發表回應。

微軟指出被稱為「伏特颱風」的中國駭客團體至少從2021年就開始活動，並且已針對包括通訊、製造、公共設施、運輸、建造、海事、政府、資訊科技以及教育，進行間諜相關活動。

與以往釣魚方式誘騙對象的間諜技巧不同，微軟指出這個駭客組織會利用受害者現有的系統直接搜尋資訊和提取數據。微軟補充，分析師評估具有相當的可信性，認為中國正在發展在未來爆發危機的期間，足以干擾美國與亞洲地區關鍵基礎設施的能力。

關島是美國在太平洋的前進基地，是未來面對印太局勢變化的重要軍事據點。

加拿大網路安全部門則表示，目前並未發現國內有任何遭駭客滲入的相關報告，「不過，西方經濟體間有深度的連結」，「我們大部分設施間都已緊密整合，只要攻擊其中一個就會連帶影響。」

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關鍵字：

關鍵基礎設施美國北美要聞中國駭客

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